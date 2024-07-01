БМР: Госдолг развитых стран может превысить 200% от ВВП к 2050 году

Инфляция достигла своего «исторического пика», как и государственные долги стран-участников, пишет БМР. Согласно отчету организации, увеличение процентных ставок центробанками для борьбы с инфляцией «противоречит» высокому госдолгу стран, который, наоборот, требует низких ставок для его устойчивого обслуживания.
Как отмечает в отчете БМР, многие государства за последний год увеличили свои расходы. Так, по данным издания The Wall Street Journal (WSJ), во Франции бюджетный дефицит уже превысил лимит в 3%, установленный ООН.
Банк международных расчетов подчеркивает, что высокие уровни государственных займов стимулируют экономику стран, но усложняют сдерживание инфляции. Таким образом, возникает противостояние между фискальной политикой государств в пользу урегулирования их расходов и политикой центробанков, направленная на контроль инфляции. Повышение ставки центробанками, свою очередь, ведет к увеличению государственных расходов, так как правительства сталкиваются с необходимостью повысить зарплаты и уровень социальных выплат, чтобы компенсировать рост цен. А увеличение государственных расходов, способствующая повышению спроса на товары и услуги, влияет на инфляцию и занятость в стране. Так, повышение ставки может препятствовать экономическому росту.
По прогнозу БМР, расходы, связанные с возрастом населения (обычно они включают затраты на пенсионные выплаты, здравоохранение, долгосрочный уход и другие соцпрограммы и услуги — прим. FM) в следующие 20 лет в развитых странах увеличатся на 4%, а в развивающихся — на 5%. На бюджеты стран также окажут давление повышение расходов в связи с изменением климата и усилением обороны из-за геополитической напряженности. «Без принятия фискальных изменений это приведет к увеличению госдолга до уровня более 200% и 150% от ВВП к 2050 году для развитых экономик и экономик с развивающимися рынками соответственно», — говорится в отчете.
В отчете БМР также пишет, что уровень инфляции в мире, вероятно, продолжит падать. Тем не менее, банк предлагает центробанкам не торопиться со снижением ставок, предупреждая, что «преждевременное смягчение может снова разжечь инфляционное давление». Генеральный директор БМР Агустин Карстенс отметил, что повышение ставок может потребоваться только в случае возобновления роста инфляции, что, по его словам, является экстремальным сценарием.
BIS (Bank for International Settlements), или Банк международных расчетов (БМР), — это международная финансовая организация, которая предоставляет банковские услуги центральным банкам и международным организациям и выступает как «банк для центральных банков». Банк был учрежден в 1930 году центральными банками Англии, Бельгии, Германии, Италии, Франции, Японии и группой коммерческих банков США для обеспечения выплаты Германией репараций странам-победителям в Первой мировой войне. В настоящий момент акционерами БМР являются 63 центральных банка, в том числе, с ноября 1996 года — Банк России (в отчете БМР указано, что доступ российского Центробанка ко всем услугам БМР, заседаниям и другим мероприятиям приостановлен с конца февраля 2022 года). БМР расположен в Базеле, Швейцария, и имеет представительства в Гонконге и Мехико.
БМР — не единственная экономическая организация, обеспокоенная ростащуим госдолгом стран. Международный Валютный Фонд США на прошлой неделе сообщил, что уровень госдолга страны может достичь рекордных 140% от ВВП к 2032 году, если не будут изменены налоговая политика и расходы, пишет WSJ. В марте этого года Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также выпустила доклад с информацией о том, что мировой долг за 15 лет увеличился на $30 трлн, достигнув $54 трлн в 2023 году. Согласно докладу, к концу 2023 года отношение совокупного госдолга к ВВП стран ОЭСР составил 83%, что на 30 п.п. выше, чем в 2008 году.