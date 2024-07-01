БМР: Госдолг развитых стран может превысить 200% от ВВП к 2050 году

БМР — не единственная экономическая организация, обеспокоенная ростащуим госдолгом стран. Международный Валютный Фонд США на прошлой неделе сообщил, что уровень госдолга страны может достичь рекордных 140% от ВВП к 2032 году, если не будут изменены налоговая политика и расходы, пишет WSJ. В марте этого года Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также выпустила доклад с информацией о том, что мировой долг за 15 лет увеличился на $30 трлн, достигнув $54 трлн в 2023 году. Согласно докладу, к концу 2023 года отношение совокупного госдолга к ВВП стран ОЭСР составил 83%, что на 30 п.п. выше, чем в 2008 году.