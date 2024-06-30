С 1 июля французам придется больше платить за газ

Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр пообещал, что стоимость электроэнергии в стране снизится на 10−15% с февраля 2025 года. При этом цены на электричество для французов уже выросли на 9,5% в феврале, а до этого — на 15% в феврале и на 10% в августе 2023 года.