С 1 июля французам придется больше платить за газ

Такое решение приняла Комиссия по регулированию энергетики (CRE), чтобы покрыть расходы на обслуживание газопроводов. Средняя стоимость газа, таким образом, составит 129,20 евро за МВт/час, что почти на 12% больше, чем в июне.
Мера коснется порядка 10 миллионов французов. Отмечается, что это решение связано главным образом с ростом издержек на поставки, а не с ценами на энергоносители, которые стали ниже, чем в разгар энергетического кризиса.
Как пишет радиостанция, в условиях снижения потребления газа этот рост связан с переоценкой тарифа на использование сети, который пересматривается каждые четыре года. Он покрывает расходы на транспортировку газа, которые несет управляющий сетью (GRDF), а поставщики выставляют счета потребителям. Рост цен также направлен на финансирование энергетического перехода и отказ от использования ископаемого топлива.
Согласно исследованию портала Energie-info, проведенному осенью 2023 года, каждая третья семья во Франции не может оплатить стоимость счетов за энергию.
Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр пообещал, что стоимость электроэнергии в стране снизится на 10−15% с февраля 2025 года. При этом цены на электричество для французов уже выросли на 9,5% в феврале, а до этого — на 15% в феврале и на 10% в августе 2023 года.