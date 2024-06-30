Россиян предупредил о росте тарифов ЖКХ с 1 июля

В ноябре 2023 года правительство утвердило индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2024 год, а также предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на период до 2028 года. Плановая индексация тарифов на коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2024 года, но она не превысит инфляцию за этот период. Согласно данным Росстата, инфляция в России в 2023 году составила 7,42%. Инфляция в РФ на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития. В последний раз тарифы на коммунальные услуги повышались в декабре 2022 года.