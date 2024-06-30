Россиян предупредил о росте тарифов ЖКХ с 1 июля

В ноябре 2023 года правительство утвердило индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2024 год, а также предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на период до 2028 года. Плановая индексация тарифов на коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2024 года, но она не превысит инфляцию за этот период. Согласно данным Росстата, инфляция в России в 2023 году составила 7,42%. Инфляция в РФ на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития. В последний раз тарифы на коммунальные услуги повышались в декабре 2022 года.
«Какие дорожают услуги? На самом деле сюда подпадают все виды коммунальных услуг. Это свет, тепло, горячая и холодная вода, водоотведение, канализация, газ, вывоз коммунальных отходов. Удорожание внутри платежки — это уже решает субъект. То есть они могут в каждом регионе вот этот пирог поделить неравными частями и, соответственно, кому-то проиндексировать больше размер тарифа, кому-то меньше», — пояснил Склянчук.
Он рассказал, что самый высокий тариф — это тепло, далее следуют электроэнергия, потом вода, и соответственно, газ и вывоз твердых отходов.
«Индексация тарифов ЖКХ производится впервые за полтора года. В 23-м году была заморозка, и, соответственно, этот размер — почти 10% — во многом имеет накопительный характер тех инфляционных процессов, которые за это время произошли», — сообщил Склянчук.
Он отметил, что в среднем рост составит 9,8%, однако на уровне каждого субъекта могут быть дополнительные отклонения в сторону как увеличения, так и уменьшения.
«Но если субъекты уменьшат рост тарифов в зависимости от той планки, которую установило правительство, это может повлечь для них сокращение федеральных субсидий. Поэтому регионы, как правило, превышают либо полностью выполняют этот предельный установленный индекс», — пояснил Склянчук.
По его данным, наибольший показатель установлен на Забайкальском крае — 15%, наименьший в Хакасии — 4%, в Москве — 11%, в Подмосковье — 10,7%, в Санкт-Петербурге — 9,8%.
По словам эксперта, система позволяет государству проводить занижение тарифов, ориентируясь на доступность размера платежа для самых малообеспеченных граждан. «То есть выравнивание идет по возможностям людей с низкими доходами, а не по экономически обоснованной стоимости поставки единиц товаров, и повышению адресности субсидий для тех, кто не может платить полную стоимость», — считает эксперт.
Предельный размер, сколько можно потратить на коммуналку, по данным специалиста, это 22%, а во многих регионах эта цифра меньше. «То есть одна пятая бюджета уходит на коммуналку, а не больше. Все, что больше, это государство компенсирует. И, соответственно, есть и льготы по ЖКХ, которые получают отдельные категории граждан», — поделился Склянчук.
На государственную компенсацию в виде субсидий, по данным эксперта, могут претендовать семьи с низким доходом, если их бюджет в расходе на человека на ЖКУ тратится больше чем на ⅕. Также граждане, попадающие под льготную категорию, получают скидку в 50% — это ветераны боевых действий, пенсионеры, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, люди с ограниченными возможностями здоровья и так далее.