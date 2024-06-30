НЛМК назвал бессмысленной атаку беспилотников на завод в Липецке

«Тридцатого июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела», — подчеркнули в компании.