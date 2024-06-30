НЛМК назвал бессмысленной атаку беспилотников на завод в Липецке

«Тридцатого июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела», — подчеркнули в компании.
Утром в воскресенье губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что минувшей ночью над промышленной зоной в Липецке удалось сбить девять украинских дронов. В результате никто не пострадал, на место выехали сотрудники спецслужб.
В прошлый раз киевский режим пытался атаковать НЛМК 17 июня. Тогда на территории комбината зафиксировали прилет четырех беспилотников, два из них уничтожили до промплощадки. Никто из сотрудников не пострадал, предприятие продолжило работать в штатном режиме.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, накануне украинский дрон атаковал жилой дом в деревне Городище Курской области — погибли пять человек, включая двух маленьких детей. Еще двух членов семьи в тяжелом состоянии доставили в больницу.