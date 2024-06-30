Израиль продлил сотрудничество с палестинскими банками

Срок действия разрешения должен был истечь в конце июня, оно позволяет израильским банкам обрабатывать платежи в шекелях за услуги и выплаты, в которых участвует Палестинская администрация.
Смотрич продлил разрешение на четыре месяца, уточнило издание.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что важно сохранить открытыми израильско-палестинские банковские отношения, чтобы позволить функционировать пострадавшим экономикам на Западном берегу и в секторе Газа.
По ее словам, палестинская экономика в значительной степени зависит от этих отношений для обработки сделок в израильских шекелях.
Согласно официальным данным, в 2023 году в палестинских банках было обменяно около 53 млрд шекелей (14 млрд долларов), отметила газета.
Ранее, 19 июня, Financial Times сообщила, что Вооруженные бандитские формирования, в том числе поддерживаемые ХАМАС, выкрали за последние два месяца не менее $120 млн из банков на севере Газы.
В самой газете подсчитали, что воры забрали как минимум треть наличных из заброшенных хранилищ. Еще около $240 млн заблокированы в палестинских банках.