Как отмечает издание, импорт некоторых видов российских удобрений в Европу даже увеличился на фоне санкций после начала специальной военной операции России на Украине.
«Прямо сейчас нас захватывает поток удобрений из России, которые значительно дешевле, чем наши удобрения по той простой причине, что они (россияне) платят копейки за природный газ по сравнению с нами, европейскими производителями… Если политики не будут действовать, (производственные мощности Европы) исчезнут», — заявил газете гендиректор крупнейшего производителя аммиака Германии SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цингр.
Гендиректор швейцарской энергетической компании MET Group, которая в июне заявила о намерении приобрести контрольный пакет акций балтийского производителя удобрений Achema, Бенджамин Лакатос предупредил, что для европейской отрасли удобрений наступают «кризисные годы», пишет газета. По словам Лакатоса, рост цен на газ и энергию повлияет на эту отрасль быстрее, чем на другие, поскольку 70−80% эксплуатационных расходов компаний по производству удобрений приходится на природный газ.
Издание указывает, что крупнейший химический концерн BASF за последние годы значительно сократил деятельность в Европе, в том числе в сфере удобрений, и вместо этого сосредоточился на инвестициях в США и Китае, где расходы ниже. Цингр считает, что «рано или поздно» многие, включая его компанию, могут последовать этому примеру. Гендиректор отметил, что SKW Stickstoffwerke Piesteritz ведет переговоры о возможности установки линии по производству аммиака в США. Цингр считает, что без производства в Европе ЕС будет зависеть от импорта из других стран, таких как Россия и Белоруссия, и это будет влиять на пищевое производство на континенте, добавляет газета.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.