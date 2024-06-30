FT: европейские производители испугались российских удобрений

Издание указывает, что крупнейший химический концерн BASF за последние годы значительно сократил деятельность в Европе, в том числе в сфере удобрений, и вместо этого сосредоточился на инвестициях в США и Китае, где расходы ниже. Цингр считает, что «рано или поздно» многие, включая его компанию, могут последовать этому примеру. Гендиректор отметил, что SKW Stickstoffwerke Piesteritz ведет переговоры о возможности установки линии по производству аммиака в США. Цингр считает, что без производства в Европе ЕС будет зависеть от импорта из других стран, таких как Россия и Белоруссия, и это будет влиять на пищевое производство на континенте, добавляет газета.