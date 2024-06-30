Эксперт раскрыла, что будет влиять на рубль в июле

В первом полугодии 2024 г. для зеркалирования инвестирования средств ФНБ Банк России ежедневно продавал валюту в объеме 6.24 млрд руб. Во втором полугодии объем таких операций сократится до 2.87 млрд руб./день, в результате на валютный рынок может поступить на 4 млрд долл. меньше, чем в первом полугодии 2024 г.