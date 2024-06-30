Эксперт раскрыла, что будет влиять на рубль в июле

На прошедшей неделе рубль укреплялся благодаря подготовке к налоговому периоду. Кроме того, на валютном рынке, вероятнее всего, сохраняются дисбалансы, обусловленные санкциями против ММВБ.
На следующей неделе, с 1 по 7 июля, после завершения налоговых платежей курс национальной валюты может перейти к ослаблению, отмечает экономист.
«Ожидаем, что курс юаня в течение недели будет находиться в коридоре 11.5−12 ₽/юань», — прогнозирует Наталья Ващелюк.
Дополнительным фактором среднесрочного ослабления рубля может стать уменьшение объема продажи валюты Банком России.
В первом полугодии 2024 г. для зеркалирования инвестирования средств ФНБ Банк России ежедневно продавал валюту в объеме 6.24 млрд руб. Во втором полугодии объем таких операций сократится до 2.87 млрд руб./день, в результате на валютный рынок может поступить на 4 млрд долл. меньше, чем в первом полугодии 2024 г.
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