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Эксперт раскрыла, что будет влиять на рубль в июле

Налоговый период стал поддержкой российской валюте в последнюю неделю июня. Что будет с курсом рубля в начале июля — раскрыла Финансам Mail.ru Наталья Ващелюк, старший аналитик УК Первая.

Источник: Reuters

На прошедшей неделе рубль укреплялся благодаря подготовке к налоговому периоду. Кроме того, на валютном рынке, вероятнее всего, сохраняются дисбалансы, обусловленные санкциями против ММВБ.

На следующей неделе, с 1 по 7 июля, после завершения налоговых платежей курс национальной валюты может перейти к ослаблению, отмечает экономист.

«Ожидаем, что курс юаня в течение недели будет находиться в коридоре 11.5−12 ₽/юань», — прогнозирует Наталья Ващелюк.

Дополнительным фактором среднесрочного ослабления рубля может стать уменьшение объема продажи валюты Банком России.

В первом полугодии 2024 г. для зеркалирования инвестирования средств ФНБ Банк России ежедневно продавал валюту в объеме 6.24 млрд руб. Во втором полугодии объем таких операций сократится до 2.87 млрд руб./день, в результате на валютный рынок может поступить на 4 млрд долл. меньше, чем в первом полугодии 2024 г.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».