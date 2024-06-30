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Египет подписал с компаниями из ЕС соглашения на 49 миллиардов евро

КАИР, 30 июн — РИА Новости. Египет подписал с компаниями из Евросоюза почти 30 соглашений на сумму 49 миллиардов евро в ходе инвестиционной конференции, заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули.

Источник: © РИА Новости

В субботу и воскресенье в Каире проходила инвестиционная конференция между Египтом и ЕС. На ней, в частности, стороны подписали соглашение о выделении Евросоюзом Каиру транша в размере одного миллиарда евро.

«В ходе этой конференции с компаниями из ЕС были подписаны 29 соглашений и меморандумов о взаимопонимании на сумму 49 миллиардов евро», — объявил Мадбули в ходе выступления по случаю завершения продолжавшейся два дня конференции.

Египетский премьер отметил, что соглашения были заключены в ряде сфер, включая зеленый водород, производство электромобилей и информационные технологии.

Мадбули выразил надежду, что подписанные соглашения поспособствуют росту объема иностранных инвестиций в Египет и увеличению числа рабочих мест в стране.

В середине марта президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси объявил, что Каир получит от Евросоюза около 7,4 миллиарда евро на поддержку экономики. Из этой суммы 5 миллиардов будут выделены в качестве кредитов.