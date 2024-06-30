Что такое IBO: как подготовить компанию к дебютному выпуску облигаций

Вместе с тем необходимо подготовить качественную финансовую модель и презентацию о компании, содержащую стратегию развития на ближайшие 3−5 лет. Нужно ясно понимать, на что будут направлены средства от облигационного займа и каким будет финансовый результат по итогам использования денег. Это важно не только для внутренних целей, но и, в том числе, для инвесторов. Необходимо четко и ясно донести до инвестора бизнес-идею, аргументировать, почему именно ваша компания, а не конкуренты, достигнет поставленной цели и успеха. Прогноз по ключевым показателям (выручка, чистая прибыль, рентабельность, долг) должен быть реалистичным и выполнимым. Стоит помнить, что показатели Долг/EBITDA не должен быть запредельным, в идеале с учетом привлекаемых средств не превышать значения 3−3,5. В свою очередь, темпы роста бизнеса на привлеченный капитал должны быть 300% годовых, тогда легко можно говорить об успехе идеи.