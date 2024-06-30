Что такое IBO: как подготовить компанию к дебютному выпуску облигаций

Поиск источников финансирования — одна из ключевых задач бизнеса, который хочет кратно расти. Потребность возникает не только из-за необходимости диверсификации, но и для снижения стоимости привлекаемых денежных средств. Выпуск облигаций может стать для компании отличным вариантом заимствований и новым этапом в развитии. Выход на публичный рынок — процесс трудоемкий, но открывающий новые горизонты возможностей. Компания приобретает финансовую гибкость и может в перспективе снизить стоимость обслуживания кредитного портфеля. А в дальнейшем это еще и упрощает выход на IPO.
IBO (Initial Bond Offering) — это первая публичная продажа долговых ценных бумаг компании неограниченному кругу лиц. IBO — это не вложения в капитал, это долг.
IPO (Initial Public Offering, первичное публичное размещение) — это первая публичная продажа акций компании неограниченному кругу лиц. Во время IPO компания выпускает акции и размещает их на бирже, а любой желающий инвестор или инвестиционный фонд может приобрести бумаги.
Какие плюсы привлечения капитала на рынке облигаций
У выхода на долговой рынок огромное количество преимуществ:
Возможность получить финансирование без залога по фиксированной ставке на любые цели бизнеса. Особенно это актуально для компаний, планирующих получить грант или привлечь льготное финансирование под 3−5% годовых, поскольку такие программы требуют 15−20% софинансирования со стороны бизнеса за счет собственных средств. И выпуск облигаций как раз считается собственными инвестициями компании.
Оперативность подготовки. Подготовка к размещению дебютного выпуска займет около 4 месяцев, к последующим — 3−5 недель.
Минимум отчетности после размещения.
Возможность самостоятельно определить параметры (купон, срок, оферта, амортизация).
Нет зависимости от одного кредитора (широкий круг инвесторов).
Приобретение известности, увеличение суммы и уменьшение срока последующих займов, что существенно упрощает подготовку к выходу на IPO.
Возможность снизить ставку по займу. Привлечение капитала за счет биржевых облигаций повышает кредитный рейтинг компании, дает возможность увеличить лимиты и снизить стоимость банковского фондирования.
Этапы подготовки к дебютному выпуску облигаций — IBO
В ходе подготовки к дебютному выпуску на команду ложится существенная нагрузка, однако задача вполне посильная.
На что обратить внимание в первую очередь? На самой начальной стадии предстоит выбрать организатора сделки среди брокеров или инвестиционных банков. От этого зависит успех реализуемого размещения ценных бумаг. Подготовка к сделке, сама сделка — не только написание эмиссионной документации, получение рейтинга, прохождение интервью на Московской бирже, хотя все это крайне важно и без этого никуда, но и непосредственно размещение бумаг среди инвесторов, большая часть которых сегодня — розничные инвесторы. Обратите внимание, есть ли у организатора собственная база инвесторов, если да, то какое число инвесторов, на количество сделок по размещению облигаций, которые закрыл потенциальный организатор, степень успешности, были ли дефолты у его эмитентов и так далее. Это важные моменты, которые необходимо оценить.
Далее важно определить аудитора, который подготовит аудиторское заключение как минимум по итогам последнего завершенного финансового года. Важную роль здесь играет количество аудиторских заключений, выдаваемых компанией в год, состоит ли компания в саморегулируемой организации (СРО). Проведение аудита — первоочередная задача, так как в составе документов на получение рейтинга и для подачи на Московскую биржу требуется аудиторское заключение.
Затем следует выбрать рейтинговое агентство с целью получить кредитный рейтинг компании.
Вместе с тем необходимо подготовить качественную финансовую модель и презентацию о компании, содержащую стратегию развития на ближайшие 3−5 лет. Нужно ясно понимать, на что будут направлены средства от облигационного займа и каким будет финансовый результат по итогам использования денег. Это важно не только для внутренних целей, но и, в том числе, для инвесторов. Необходимо четко и ясно донести до инвестора бизнес-идею, аргументировать, почему именно ваша компания, а не конкуренты, достигнет поставленной цели и успеха. Прогноз по ключевым показателям (выручка, чистая прибыль, рентабельность, долг) должен быть реалистичным и выполнимым. Стоит помнить, что показатели Долг/EBITDA не должен быть запредельным, в идеале с учетом привлекаемых средств не превышать значения 3−3,5. В свою очередь, темпы роста бизнеса на привлеченный капитал должны быть 300% годовых, тогда легко можно говорить об успехе идеи.
На этом же этапе формируется пакет документов для интервью на Московской бирже, идет подготовка к нему. После интервью и получения положительной обратной связи от Московской биржи начинается подготовка эмиссионной документации совместно с организатором к самой сделке.
И здесь топ-менеджменту компании следует быть готовым стать публичным лицом и общаться с инвесторами на презентациях, бизнес-завтраках. Общение с банками — навык отличный и есть у большинства, но существенно отличается от коммуникаций с инвесторами. В первом случае речь идет о сухих цифрах и предоставлении большого объема информации о залогах. Инвесторов же интересует жизнь бизнеса, рынок, операционные результаты, возможности для роста и масштабирования, планы акционеров. Предстоит научиться смотреть на бизнес глазами вашего инвестора.
Итого весь процесс подготовки к первому выпуску занимает примерно 4 месяца. Чем серьезнее подход и вовлеченность команды будущего эмитента, тем быстрее можно пройти процесс подготовки к эмиссии облигации, непосредственно эмиссию и тем успешнее, как правило, сделка. Зато каждый последующий выпуск займет уже 3−5 недель. Что очень заманчиво в текущих условиях.
Что делать эмитенту после IBO
После размещения облигаций потребуется большое количество времени уделять работе по поддержанию прозрачности компании. И здесь мы не говорим только о создании специального раздела на сайте компании и/или публикации обязательных сообщений, главное — структурная работа над корпоративным управлением, включающая зачастую и формирование совета директоров с независимыми членами, комитета по внутреннему аудиту, упорядочивание долговой и дивидендной политики и многое другое, если компания планирует привлекать более ₽1 млрд в год на рынке облигаций. А далее выходить на IPO.
Все это дисциплинирует и помогает взглянуть на бизнес под новыми углами, увидеть проблемы и узкие места, скорректировать их. В конечном счете, столкнувшись с большим массивом информации и рядом вызовов, эмитент приобретет преимущества перед конкурентами. В том числе и банки будут смотреть на него совершенно иначе, что зачастую приводит к снижению ставки по кредитам и росту открытых лимитов.
Эмитенту стоит следить за открывающимися возможностями, за мерами поддержки, на которые сегодня может рассчитывать бизнес. Например, сейчас могут получить господдержку компании, обладающие статусом «малой технологичной компании». Спрос на ценные бумаги последних достаточно высок.
Что еще? Планирование денежных потоков также должно быть разумным: погашение обязательств, будь то тело долга или процентные выплаты, должно быть разнесено во времени, и всегда должен быть план Б на случай существенного повышения ключевой ставки Банка России.
И, конечно, важно помнить про ковенантный пакет, «зашитый» в условия кредитных договоров. Часто банки лимитируют объемы и источники привлечения финансирования или прописывают запрет на выход на фондовый рынок без их согласования, что осложняет процедуру выхода с выпуском облигаций или делает ее невозможной. Получается концентрация на одном кредиторе, и разумное рефинансирование становится сложной задачей. Проведение переговоров с банками — важная задача.
Облигационные займы — инструмент для кратного роста бизнеса, конкурирующий с альтернативными банковскими продуктами. Не только потому, что позволяют бизнесам диверсифицировать кредитный портфель и дают больше свободы при выборе новых проектов. Инвесторы в ценные бумаги инвестируют в будущее компании, в то время, когда банки более консервативны — смотрят на залоги и ликвидационную стоимость бизнеса. Если бизнес уже растет темпами 30% и более год к году, и эмитент видит дополнительные возможности для кратного роста на горизонте нескольких лет, то выход на рынки капитала — один из самых простых и выгодных способов привлечения капитала сегодня.