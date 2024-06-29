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США в мае закупили у Китая табака на рекордную сумму

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. США в мае закупили у Китая табака и сигарет на 274,4 миллиона долларов, что стало максимальным показателем с января 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив данные взаимной торговли двух стран.

Источник: © РИА Новости

Соединенные Штаты наращивают покупки этой продукции в Китае уже четвертый месяц подряд — правда, за месяц объемы в денежном выражении выросли незначительно — примерно на 1%. Более заметный показатель за последнее время был зафиксирован 2,5 года назад — в январе 2022 года объемы достигали 307 миллионов долларов.

Всего в мае Китай продал за рубеж данной продукции на 856,3 миллиона долларов — на США пришлось 32% всех поставок, что сделало страну крупнейшим торговым партнером Поднебесной.

Также активно табак шел в Великобританию (13% майских поставок), Южную Корею и Россию (по 7%), Нидерланды и Германию (по 4%).