США в мае закупили у Китая табака на рекордную сумму

Соединенные Штаты наращивают покупки этой продукции в Китае уже четвертый месяц подряд — правда, за месяц объемы в денежном выражении выросли незначительно — примерно на 1%. Более заметный показатель за последнее время был зафиксирован 2,5 года назад — в январе 2022 года объемы достигали 307 миллионов долларов.