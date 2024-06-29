Россиян предупредили о двухступенчатой схеме обмана с смс-кодами

«Многие граждане уже знают о том, что раскрытие кодов несет в себе киберриски. И на этом теперь решили сыграть мошенники, придумав двухходовую мошенническую схему: сначала вынуждают человека назвать код из смс, а затем убеждают, что из-за раскрытия кода он теперь может лишиться всех сбережений, и потому нужно срочно спасать деньги», — заявила она.