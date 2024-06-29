Россиян предупредили о двухступенчатой схеме обмана с смс-кодами

«Многие граждане уже знают о том, что раскрытие кодов несет в себе киберриски. И на этом теперь решили сыграть мошенники, придумав двухходовую мошенническую схему: сначала вынуждают человека назвать код из смс, а затем убеждают, что из-за раскрытия кода он теперь может лишиться всех сбережений, и потому нужно срочно спасать деньги», — заявила она.
На первом этапе звонят от имени оператора сотовой связи, сообщают о необходимости продлить действие договора об оказании услуг и, безусловно, сообщить по телефону код из смс. То есть начало схемы — как у классического сценария, направленного на получения доступа к «Госуслугам» для оформления от имени жертвы займов в МФО, пояснила эксперт.
Следующий звонок — якобы от Росфинмониторинга, «представитель» которого сообщает жертве, что ранее звонок был мошеннический, и теперь, благодаря тому коду из смс, его всеми банковскими счетами завладели злоумышленники. И спасти средства от хищения поможет лишь одно — перевод всех имеющихся денег на безопасный счет. И жертва сама делает перевод, добавила она.
Эксперт отметила, что теперь злоумышленники пользуются не только простотой технологии кодов, но и пытаются тем самым напугать граждан, вызвав у них чувство собственной вины за только что совершенное опасное действие.
«Смс и push-коды — главная проблема нашего времени, с которой надо бороться, но не только за счет информирования граждан о рисках — нужно полностью менять ландшафт систем безопасности. Внедрение нормальных средств аутентификации и подтверждения на базе электронной подписи в сочетании с качественными антифрод-системами позволит кратно сократить возможности для мошенничества», — заключила Верестникова.