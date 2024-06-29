Иностранная помощь бюджету Украины достигла минимумов с февраля 2022 года

Интересно и распределение помощи по месяцам: если в 2022 и 2023 годах не было ни одного месяца с поступлениями меньше 1 миллиарда евро, то в 2024 году таких было три. В январе украинский бюджет получил лишь 400 миллионов евро, в феврале 740 миллионов, а в мае поступлений от других стран и объединений вовсе не было.