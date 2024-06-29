Иностранная помощь бюджету Украины достигла минимумов с февраля 2022 года

Украина с начала спецоперации России в феврале 2022 года начала получать значительные финансовые транши в свой бюджет, из которых обеспечивается выполнение государством своих основных функций, а также покрытие дефицита.
Бюджет Украины в 2022 году пополнялся 17 странами и Евросоюзом — в среднем на 2,9 миллиарда евро в месяц. Самое большое финансирование предоставили тогда США (11,4 миллиарда евро), Евросоюз (7,6 миллиарда) и Канада (1,8 миллиарда).
В следующем году финансировали украинский бюджет уже 13 стран и Евросоюз в среднем по 3 миллиарда евро в месяц. Не было поступлений от Франции, Италии, Нидерландов, Дании, Швеции, Литвы, Латвии, Австрии и Албании, а крупнейшим донором стал ЕС (18,1 миллиарда евро) вместо США (10,1 миллиарда). Тройку лидеров замкнула Япония (3,4 миллиарда).
А в этом году среди двусторонних источников финансирования украинского бюджета остались лишь ЕС, Япония, Канада, Британия, Норвегия и Испания, а их ежемесячный «взнос» сократился до 1,9 миллиарда евро.
Интересно и распределение помощи по месяцам: если в 2022 и 2023 годах не было ни одного месяца с поступлениями меньше 1 миллиарда евро, то в 2024 году таких было три. В январе украинский бюджет получил лишь 400 миллионов евро, в феврале 740 миллионов, а в мае поступлений от других стран и объединений вовсе не было.
В июне Евросоюз передал Украине очередные 1,5 миллиарда евро, сообщил минфин страны в четверг. При этом объединение с апреля стало единственным крупным иностранным донором для украинского бюджета. Отдельные страны же перестали перечислять финансовую помощь еще в марте.