«Инфляция для бедных» разогнала «нормальный» доход россиян

«Показатель инфляции, который рассчитывает Росстат, захватывает очень большую группу товаров, многие из которых могут не входить в значительной степени в структуру расходов средних домохозяйств», — говорит профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. При этом темпы инфляции по отдельным группам товаров, которые в наибольшей степени составляют потребительскую корзину (медикаменты, продукты, услуги ЖКХ, платные услуги), зачастую растут быстрее, чем средний уровень инфляции, отмечает он. По его словам, это в первую очередь затрагивает людей, которые получают небольшие доходы. «У них нет такого объема и разнообразия потребления, которое отслеживает Росстат. Их не касается рост стоимости автомобилей, но им не все равно, сколько стоит картошка», — поясняет эксперт.