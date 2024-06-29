«Инфляция для бедных» разогнала «нормальный» доход россиян

По состоянию на первые месяцы 2024 года россиянам для нормальной жизни в среднем было достаточно дохода на уровне 70 тыс. руб. на человека в месяц, причем с лета прошлого года эта сумма увеличилась на 11%. Такие данные приводятся во втором в этом году выпуске «Барометра экономического поведения домохозяйств в России», подготовленном исследователями из НИУ ВШЭ (РБК его изучил).
Данные о субъективных оценках материального положения взяты из результатов регулярного опроса «Экономическое поведение домашних хозяйств», который НИУ ВШЭ проводит с июня 2023 года в формате личного интервью. Всего на данный момент проведено три волны исследования: в июне—июле 2023 года (выборка — 6000 человек), в сентябре—ноябре 2023 года (6079 человек) и в декабре 2023 года — феврале 2024 года (выборка 6809 человек).
Субъективная оценка «нормального» дохода
Вопрос анкеты был сформулирован так: «Как вы думаете, сколько денег нужно сейчас такой семье, как ваша, в расчете на одного человека в месяц, чтобы жить нормально?».
Таким образом, всего за несколько месяцев во второй половине 2023 года потребность в необходимом душевом доходе, по оценке респондентов, увеличилась на 11%. Это существенно выше официальных темпов роста потребительских цен — инфляция по итогам 2023 года составила 7,42%.
Медиана «нормального» дохода при этом не изменилась, она остается на уровне 50 тыс. руб. Это значит, что половина респондентов назвали «нормальным» доходом сумму до 50 тыс., а половина — выше.
Согласно результатам опроса, проведенного в августе—сентябре прошлого года сервисом по поиску работы SuperJob, россиянам для того, чтобы ощущать себя счастливыми, в среднем нужно 200 тыс. руб. в месяц. С марта 2023 года этот показатель вырос на 2,5%.
У кого сильнее выросли потребности в деньгах
Больше всего оценки «нормального» дохода выросли:
- у семей с самым низким потребительским статусом, оценивающих свое материальное положение словами «едва сводим концы с концами», — на 20%;
- людей в возрасте 35−44 лет — на 17%;
- жителей средних и крупных городов с населением от 100 тыс. до 1 млн человек — на 16%;
- мужчин — на 15%;
- людей с низким уровнем образования — на 14%.
Опережающий рост притязаний на «нормальный» доход может быть обусловлен различными обстоятельствами, отмечают авторы. Однако в случае с малообеспеченным населением такой рост, видимо, отражает ускоренную «инфляцию для бедных» летом—осенью 2023 года: рост стоимости базовой потребительской корзины, включающей в себя минимальный набор продуктов питания (без животного масла, алкогольных напитков), медикаменты, синтетические моющие средства, услуги ЖКХ и транспорта, указывают они.
По данным Росстата, сильнее всего за 2023 год подорожали куриные яйца — на 61%, куры охлажденные и мороженые — на 28%, мясо и птица в целом — на 16%, сахар-песок — на 11%, рыба мороженая — на 9%. Кроме того, по данным Минэкономразвития, с начала 2024 года по 24 июня инфляция составила 3,82%, в том числе 10,63% на плодоовощную продукцию.
«Показатель инфляции, который рассчитывает Росстат, захватывает очень большую группу товаров, многие из которых могут не входить в значительной степени в структуру расходов средних домохозяйств», — говорит профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. При этом темпы инфляции по отдельным группам товаров, которые в наибольшей степени составляют потребительскую корзину (медикаменты, продукты, услуги ЖКХ, платные услуги), зачастую растут быстрее, чем средний уровень инфляции, отмечает он. По его словам, это в первую очередь затрагивает людей, которые получают небольшие доходы. «У них нет такого объема и разнообразия потребления, которое отслеживает Росстат. Их не касается рост стоимости автомобилей, но им не все равно, сколько стоит картошка», — поясняет эксперт.
Официальная инфляция — это сложный составной показатель, который отражает «среднее» значение, используя информацию о ценах на разные товары и услуги, напоминает научный сотрудник Института социологии РАН Юлия Островская. «Цены на определенные товары растут быстрее, на другие — медленнее, на отдельные товары возможно снижение цен (например сезонное, в случае хорошего урожая), а отдельные группы товаров или услуг могут и вовсе не учитываться. Соответственно, представление людей складывается исходя из индивидуальных моделей потребления и представлений о том, что необходимо для поддержания нормального уровня жизни», — рассуждает она.
Инфляция на протяжении последних лет неизменно оказывается в числе проблем, которые в наибольшей степени волнуют россиян, указывает Островская. К примеру, в исследованиях, проводимых Федеральным научно-исследовательским социологическим центром РАН, среди ответов на вопрос «Какие проблемы жизни нашей страны вы считаете наиболее острыми?» лидирует «инфляция», а уже за ней следуют коррупция, состояние экономики, жилищная проблема.
Как представление о «нормальном» доходе зависит от уровня жизни
Доход, достаточный для нормальной жизни, отражает представление о сумме, позволяющей человеку и его семье поддерживать желаемый потребительский стандарт. В сравнении с фактическим доходом и текущими расходами он косвенно характеризует восприятие населением собственного материального благополучия, поясняют авторы.
Исследование НИУ ВШЭ демонстрирует, что в целом представления россиян о «нормальном» доходе соотносятся со средним уровнем жизни в регионах, где они живут (в выборку опроса включены жители 52 регионов России). По оценкам 34% семей, нормально жить им позволит доход на уровне около душевого в их регионе (плюс-минус 25%). Примерно каждая четвертая семья (26%) ориентируется на 1,25−2 величины среднего душевого дохода в своем регионе. Доход в размере трех четвертей от среднедушевого в их регионе сочли нормальным 21% респондентов, а 19% для нормальной жизни нужно два среднедушевых дохода и более.
По данным Росстата, в 2023 году среднедушевые денежные доходы населения в целом по России составили 53 139 ₽, а по оценке за первый квартал этого года — 51 839 ₽ (в четвертом квартале года доходы населения, как правило, значимо увеличиваются в связи с декабрьскими премиями и бонусами, переносом некоторых соцвыплат с начала января на декабрь).
Результаты опроса показывают, что чем лучше материальное положение семьи, тем в среднем выше ее потребительский стандарт и запрос на «нормальный» доход. Вместе с тем с ростом благосостояния сокращается разрыв между реальной ситуацией в семье и представлением о достаточном для нормальной жизни доходе, отмечается в исследовании.
Так, наименее обеспеченным семьям для нормальной жизни необходим доход в 5,7 раза выше, чем их текущие расходы, — 52,9 тыс. руб. против 9,3 тыс. руб. У наиболее благополучных в материальном плане семей разрыв между представлениями о нормальном доходе и фактическими расходами составляет менее двух раз — 101,1 тыс. руб. против 57,7 тыс. руб.
В абсолютном выражении «нормальный» доход в представлении самых обеспеченных почти вдвое выше, чем у самых бедных.
По данным Росстата, уровень бедности в 2023 году обновил исторический минимум: за чертой бедности (месячный доход до 14 339 ₽ в 2023 году) в России находилось 13,5 млн россиян, или 9,3% населения.