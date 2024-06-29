Доля юаня в мировых резервах сократилась до минимума с 2020 года

Китайский юань в январе-марте текущего года продолжил терять удельный вес в мировых резервах — его доля сократилась до 2,15% с 2,29% кварталом ранее. Это стало минимумом с апреля-июня 2020 года.
Кроме того, уменьшилась и популярность евро — сразу на 0,25 процентного пункта, до 19,69%. Европейская валюта уже пятый квартал подряд не может подняться выше 20% — отметки, которая была для нее традиционной до 2022 года.
Также небольшое сокращение в прошлом квартале зафиксировали канадский доллар (-0,02 процентного пункта, 2,57%) и нерезервные валюты (-0,04 процентного пункта, 3,81%).
В то же время доля доллара за последний квартал выросла на 0,41 процентного пункта, до 58,85%, что, тем не менее, ниже среднего значения для этой валюты за последние пять лет (59,92%).
Немного вырос удельный вес в мировых валютных резервах фунта стерлингов (+0,03 процентного пункта, 4,89%) и австралийского доллара (+0,02 процентного пункта, 2,16%). Доли японской иены (5,69%) и швейцарского франка (0,19%) остались без изменений.
В целом объем мировых валютных резервов остался почти без изменений, увеличившись лишь на 0,06% за первый квартал текущего года — до 12,349 триллиона долларов.