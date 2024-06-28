ВТБ заработал в мае 30 млрд рублей

Чистые процентные доходы группы ВТБ за пять месяцев составили 244,1,3 млрд рублей (-22,4% с начала года), за месяц — 45,4 млрд рублей (-32,6%), чистые комиссионные — 89,4 и 19,3 млрд рублей соответственно. В мае рост комиссионных доходов банка замедлился в после запуска новой программы лояльности в розничном бизнесе ВТБ, говорится в комментарии госбанка. Расходы на создание резервов в мае составили лишь 16,8 млрд рублей, а за пять месяцев — 52,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем на 40%. Около 7,9 млрд рублей приходится на розничный портфель, и 8,9 млрд рублей — на корпоративный. При этом доля просроченных кредитов (NPL) сохранилась на уровне 3,2%. Стоимость риска составила 1%, хотя еще месяц назад была 0,4%. Кредитный портфель по итогам четырех месяцев составил 22,8 трлн рублей (до вычета резервов, рост на 8,6% с начала года), 15,4 трлн из которых — кредиты юрлицам. Кредиты физлицам выросли в январе-мае на 6,4%, до 7,4 трлн рублей. Депозиты сократились на 2% в мае, до 23,6 трлн рублей, в основном — за счет средств юрлиц (-4,5%) из-за налоговых выплат. Рост корпоративных депозитов с начала года замедлился до 3,5%, розничных — 8,2%. Средства физлиц выросли до 10,4трлн рублей, компаний сократился до 13,2 трлн рублей.