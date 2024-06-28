Уоррен Баффет пожертвовал акции Berkshire Hathaway на сумму $5,3 млрд

Баффет конвертировал 8674 акций Berkshire класса A (они дают право голоса) в более 13 млн акций класса B (они дают право на дивиденды), говорится в сообщении конгломерата. В общей сложности 9,93 млн акций были переданы в Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а остальные — в Фонд Сьюзан Томпсон Баффет, названный в честь покойной первой жены инвестора, и три благотворительных фонда, возглавляемые его детьми — Говардом, Сьюзан и Питером Баффетами.