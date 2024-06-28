Уоррен Баффет пожертвовал акции Berkshire Hathaway на сумму $5,3 млрд

Уоррен Баффет передал акции Berkshire Hathaway на сумму $5,3 млрд пяти благотворительным организациям. Как сообщает CNBC, для Баффета это стало крупнейшим ежегодным пожертвованием.
Баффет конвертировал 8674 акций Berkshire класса A (они дают право голоса) в более 13 млн акций класса B (они дают право на дивиденды), говорится в сообщении конгломерата. В общей сложности 9,93 млн акций были переданы в Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а остальные — в Фонд Сьюзан Томпсон Баффет, названный в честь покойной первой жены инвестора, и три благотворительных фонда, возглавляемые его детьми — Говардом, Сьюзан и Питером Баффетами.
Теперь «Оракул из Омахи» владеет 207,96 тыс. акций Berkshire класса A и чуть менее 2,57 тыс. акций класса B на общую сумму около $130 млрд.
Уоррен Баффет делает ежегодные пожертвования в пять благотворительных организаций c 2006 года.
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, 93-летний инвестор занимает десятое место в списке самых богатых людей мира с состоянием в $135 млрд.
В интервью Wall Street Journal Уоррен Баффет пояснил, что после его смерти состояние, которое он накопил, будет направлено в новый благотворительный фонд, которым будут управлять трое его детей. Инвестор пояснил, что средства фонда пойдут на помощь людям, которым не повезло так, как ему и его семье.
«В мире восемь миллиардов человек, и я и мои дети попали в самую счастливую сотую часть из 1% или что-то в этом роде. Есть много способов помочь людям», — сказал Баффет в интервью изданию.
В мае на ежегодном собрании Berkshire Баффет обсуждал с акционерами будущее компании, когда он больше не будет ею управлять. Миллиардер заявил, что передаст свои функции управления капиталом CEO Berkshire Hathaway Energy Грегу Абелю.