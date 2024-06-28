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Трейдер назвал лучший способ заработать на юане больше, чем на долларе

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Покупать юань с целью заработать или сберечь накопления, а также для заграничных поездок невыгодно. Есть способы получше, рассказал в интервью агентству «Прайм» старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Источник: © РИА Новости

Он напомнил, что курс юаня к рублю снижается на фоне высокой волатильности. Это связано с окончанием налогового периода 28 июня и высоким спросом на фоне санкций США. Ведь юань теперь — единственная торгуемая валюта, доступная физлицам.

Однако использовать его в качестве прямой замены доллара и евро не стоит — юаню пока не хватает репутации и многолетней истории. Потратить ее негде, а для поездок за рубеж она не подходит, поскольку ее не везде принимают. Вдобавок можно потерять на конвертации.

Лучше зарабатывать на юане, торгуя на бирже. С учетом ослабления к рублю и высокой волатильности вложения в него могут быть выгодны на короткий срок. Есть инструменты — например, краткосрочные депозиты и локальные облигации, которые подходят широкому кругу инвесторов, заключил Силаев.