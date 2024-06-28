Трейдер назвал лучший способ заработать на юане больше, чем на долларе

Однако использовать его в качестве прямой замены доллара и евро не стоит — юаню пока не хватает репутации и многолетней истории. Потратить ее негде, а для поездок за рубеж она не подходит, поскольку ее не везде принимают. Вдобавок можно потерять на конвертации.