Трейдер назвал лучший способ заработать на юане больше, чем на долларе

Он напомнил, что курс юаня к рублю снижается на фоне высокой волатильности. Это связано с окончанием налогового периода 28 июня и высоким спросом на фоне санкций США. Ведь юань теперь — единственная торгуемая валюта, доступная физлицам.
Однако использовать его в качестве прямой замены доллара и евро не стоит — юаню пока не хватает репутации и многолетней истории. Потратить ее негде, а для поездок за рубеж она не подходит, поскольку ее не везде принимают. Вдобавок можно потерять на конвертации.
Лучше зарабатывать на юане, торгуя на бирже. С учетом ослабления к рублю и высокой волатильности вложения в него могут быть выгодны на короткий срок. Есть инструменты — например, краткосрочные депозиты и локальные облигации, которые подходят широкому кругу инвесторов, заключил Силаев.