Трамп пообещал добиться, чтобы Китай платил США «много денег»

Во время своего первого президентского срока Трамп ввел тарифы на зарубежную сталь и алюминий, стиральные машины и товары китайского производства примерно на $300 млрд. Он уже пообещал при победе на выборах ввести 10% пошлину на весь импорт из всех стран, пошлину в 60% на весь китайский импорт и 100% пошлину на все автомобили, произведенные вне США. Байден сохранил большую часть тарифов Трампа, в том числе на товары китайского производства.