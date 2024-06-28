Списанному верить: уровень долговой нагрузки регионов снизится до 15%

Средняя долговая нагрузка регионов России — отношение их займов к доходам — может снизиться с нынешних почти 40% до 15%, говорится в исследовании ЦМАКП (есть у «Известий»). Это станет результатом списания двух третей долгов субъектам, о котором распорядился президент. Мера позволит сохранить им порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025-го по 2028-й. Эксперты отметили, что сокращение долговой нагрузки всегда положительно сказывается на развитии субъектов и стимулирует развитие их экономики. Куда власти могут направить высвободившиеся средства — в материале «Известий».