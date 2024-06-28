Списанному верить: уровень долговой нагрузки регионов снизится до 15%

Средняя долговая нагрузка регионов России — отношение их займов к доходам — может снизиться с нынешних почти 40% до 15%, говорится в исследовании ЦМАКП (есть у «Известий»). Это станет результатом списания двух третей долгов субъектам, о котором распорядился президент. Мера позволит сохранить им порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025-го по 2028-й. Эксперты отметили, что сокращение долговой нагрузки всегда положительно сказывается на развитии субъектов и стимулирует развитие их экономики. Куда власти могут направить высвободившиеся средства — в материале «Известий».
Как может снизиться долговая нагрузка на регионы
Долговая нагрузка в среднем по субъектам на конец 2023 года была на уровне 38%. Однако в результате списания обязательств, которое анонсировал президент, средний показатель может снизиться до 15−20%. Такие оценки приводятся в исследовании ЦМАКП «Особенности выстраивания бюджетно-налоговой политики в новых условиях» (есть у «Известий»).
29 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о списании субъектам двух третей долгов по бюджетным кредитам. Ожидается, что это позволит сохранить им около 200 млрд рублей ежегодно в период с 2025-го по 2028-й. В целом объем списания составит, по оценкам Минфина, около 1,1 трлн рублей. Регионы смогут направить эти средства в свою экономику, на реализацию инфраструктурных проектов — например, в сфере ЖКХ или на расселение аварийного жилищного фонда.
«При этом субъекты РФ значительно сблизятся по показателям долговой нагрузки. С другой стороны, высвободившиеся средства будут направлены на реализацию инвестиционных проектов, стимулирующих развитие экономики регионов», — подчеркивается в исследовании.
Как считают в ЦМАКП, списание части задолженности регионов по бюджетным кредитам способствует повышению долговой устойчивости, причем преимущественно субъектов с наибольшей нагрузкой. Однако эффективность такой меры невозможна без укрепления бюджетной дисциплины, уверены эксперты. «Известия» направили запрос в Минфин о ситуации с долгами регионов.
В мае Счетная палата (СП) раскритиковала ведомство за условия кредитования субъектов. В частности, не установлены единые подходы при оформлении казначейских займов. Кроме того, в соглашениях о предоставлении ссуд не учитываются важные детали, которые приводят к нецелевому использованию средств.
Какие субъекты лидируют по долговой нагрузке
По расчетам ЦМАКП, на начало 2024 года наибольшая долговая нагрузка сложилась у республик Мордовия (примерно 93%), Удмуртия (82%) и Хакасия (78%). Наименьшая (на уровне 2−3%) — у Сахалинской и Тюменской областей, а также у Ханты-Мансийского автономного округа.
Согласно прогнозу аналитиков центра, в случае списания обязательств у трех наиболее закредитованных субъектов их долговая нагрузка снизится вдвое — до 30−40%. При этом в топ-3 по отношению госдолга к собственным доходам выйдут:
— Чеченская Республика (ожидается, что долговая нагрузка с нынешних 70% снизится до 59%);— Республика Дагестан (с 63 до 50%);— Архангельская область (с 78 до 49%).
Разница в темпах снижения долговой нагрузки может быть связана со скоростью кредитования регионов, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он пояснил: учитывая различия в развитии, географии и наличии производства, каждый субъект имеет отличную от других зависимость от заемных средств. «Известия» направили запрос во все упомянутые регионы.
Снижение долговой нагрузки приводит и к сокращению обязательств по обслуживанию государственных кредитов, пояснила и.о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. Это, в свою очередь, высвобождает дополнительные ресурсы, которые могут быть направлены на приоритетные для местных властей, жителей и бизнеса цели, сказала она.
— В целом сокращение долговой нагрузки всегда положительно сказывается на развитии субъектов, расширяя диапазон их финансовых возможностей, — сказала Светлана Фрумина.
Она также отметила, что, по данным электронного бюджета, в мае долговая нагрузка выше 50% сохраняется только у 23 регионов.
При этом конкретный уровень долговой нагрузки будет зависеть также и от ситуации с доходами местных бюджетов, которые в последние годы росли достаточно быстро, отметил директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской Академии Дмитрий Землянский.
— В целом ситуация с долгами регионов стабильная. Большая часть займов представлена бюджетными кредитами, которые позволяют обеспечить сбалансированность системы, а списание части обязательств будет способствовать повышению долговой устойчивости, — отметила, в свою очередь, Светлана Фрумина.
Кроме того, по словам Дмитрия Землянского, стабильности долговой ситуации способствует и неплохой рост налоговых и неналоговых доходов регионов в последние годы. По прогнозам ФНС, поступления сборов во всю бюджетную систему страны (как в федеральную казну, так и в региональные) в 2024 году вырастут на 12%, до 52,5 трлн рублей.