Работа с замороженными активами может дать ВТБ более 100 млрд рублей в 2024 году

В мае он указывал, что банк рассчитывает на «recovery» части заблокированных активов «через сделку с контрагентом, у которого в начальной точке есть избыток обязательств перед недружественными держателями». А теперь, по его словам, сделка может быть учтена в отчетности за второй квартал 2024 года, а прибыль от нее составит 16 млрд рублей.