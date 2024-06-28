Работа с замороженными активами может дать ВТБ более 100 млрд рублей в 2024 году

ВТБ может в 2024 году получить от работы с заблокированными активами 108 млрд рублей, рассказал первый зампред госбанка Дмитрий Пьянов.
Ранее он рассказывал, что у группы есть несколько стратегий работы с заблокированными активами. Их успешность во многом будет определять её прибыль в 2024 году:
неттинг заблокированных активов и обязательств — примерно на 183 млрд рублей. В 2022 году у подсанкционных банков появилась возможность провести реорганизацию — передать заблокированные активы новому юридическому лицу, которое будет вести расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами. Журналистам Пьянов заявил, что ВТБ будет выделать эту компанию ближе к концу года. взыскание заблокированных активов в суде (группа судится с OWH SE, бывшей VTB Europe, и VTB Capital — FM). продажа заблокированных активов, чтобы заработать на размере дисконта с контрагентом, у которого большой объем заблокированных обязательств.
По его словам, банк сохранил планы в июне финализировать сделку по продаже заблокированных активов. Подробности сделки он раскрыть не смог, ранее он уточнял, что ее размер — «несколько десятков миллиардов рублей».
Он посетовал, что на рынке «очень мало контрагентов, у которых есть избыток заблокированных обязательств над активами». ВТБ готовит сделку с конца 2023 года и, по словам Пьянова, дисконт у активов значительный.
Мы ищем по рынку второй год уже таких контрагентов <…>. В ситуации, когда это рынок покупателя, дисконт большой. В том числе и в государстве близится понимание, что эти активы невозвратные.
В мае он указывал, что банк рассчитывает на «recovery» части заблокированных активов «через сделку с контрагентом, у которого в начальной точке есть избыток обязательств перед недружественными держателями». А теперь, по его словам, сделка может быть учтена в отчетности за второй квартал 2024 года, а прибыль от нее составит 16 млрд рублей.
Еще 92 млрд рублей группе может принести неттинг заблокированных активов и обязательств — примерно на 183 млрд рублей. Однако этот процесс произойдет ближе к концу года.