Производитель аналога «Оземпика» официально раскрыл планы провести IPO

Биофармацевтическая группа «Промомед» запланировала IPO на Московской бирже в июле 2024 года, говорится в пресс-релизе компании. Ранее о таких же сроках говорили источники «РБК Инвестиций», также они утверждали, что «Промомед» планирует привлечь от инвесторов до ₽10 млрд. Источник на финансовом рынке сообщил, что оценка компании окончательно пока не определена.
В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Ожидается, что бумаги будут включены во второй котировальный список.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», по состоянию на конец апреля 2024 года АО «Промомед» на 100% принадлежало Петру Белому. Он же является основателем и председателем совета директоров группы. В пресс-релизе отмечается, что по итогам IPO акционер, основавший бизнес, сохранит за собой преобладающую долю в капитале.
Компания обозначила список целей, на которые будут потрачены привлеченные средства. Некоторые из них:
ускорение развития портфеля в целевых категориях путем разработки, регистрации и вывода на рынок новых инновационных препаратов;
снижение долговой нагрузки и оптимизация структуры капитала;
мотивация ключевых сотрудников на повышение стоимости компании;
обеспечение ликвидности акций и расширение базы акционеров.
В июне группа «Промомед» опубликовала отчетность по МСФО на 2021−2023 годы, а также за три месяца 2024 года. В 2023 году выручка компании выросла на 17,5% и составила ₽15,84 млрд против ₽13,48 млрд за 2022 год. Прибыль сократилась на 25,1%, до ₽2,97 млрд. В первом квартале 2024 года выручка «Промомеда» увеличилась на 5,7% и достигла ₽2,41 млрд против ₽2,28 млрд за аналогичный период 2023 года. Убыток за первые три месяца составил ₽442 млн по сравнению с убытком ₽289 млн в первом квартале 2023 года.
Группа «Промомед» производит и продает фармацевтические продукты. В структуру компании входят собственный центр исследований и разработки и высокотехнологичная производственная площадка «Биохимик». Предприятие было основано в 1952 году в Саранске. В ноябре 2023 года агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг «Промомеда» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
«Промомед» развивает диверсифицированный портфель из более чем 330 лекарственных препаратов в различных терапевтических областях. В портфель входят как брендированные препараты- «блокбастеры», так и инновационные биотехнологические препараты, не имеющие аналогов на российском рынке. Более 80% производимых компанией лекарственных средств входят в государственный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
В декабре 2023 года компании выдали принудительную лицензию на выпуск аналога препарата «Оземпик», содержащего семаглутид. Это дженерик, который называется «Квинсента» (оригинальный «Оземпик» защищен патентом). Препарат «Оземпик» используется в качестве лекарства при сахарном диабете второго типа, а также применяется при похудении. Датская Novo Nordisk, выпускающая препарат, уведомила российские власти, что прекратит поставки «Оземпика» в Россию в декабре 2023 года.