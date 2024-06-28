Производитель аналога «Оземпика» официально раскрыл планы провести IPO

В июне группа «Промомед» опубликовала отчетность по МСФО на 2021−2023 годы, а также за три месяца 2024 года. В 2023 году выручка компании выросла на 17,5% и составила ₽15,84 млрд против ₽13,48 млрд за 2022 год. Прибыль сократилась на 25,1%, до ₽2,97 млрд. В первом квартале 2024 года выручка «Промомеда» увеличилась на 5,7% и достигла ₽2,41 млрд против ₽2,28 млрд за аналогичный период 2023 года. Убыток за первые три месяца составил ₽442 млн по сравнению с убытком ₽289 млн в первом квартале 2023 года.