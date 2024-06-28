Пристроить к делу: чем опасно снижение уровня безработицы в РФ

Официальный уровень безработицы в Москве сократился до рекордного показателя за последние 15 лет. В июне он достиг отметки в 0,26%, что на 0,04% меньше, чем было в начале 2024 года. Такая ситуация складывается благодаря высоким темпам развития городской экономики. Однако снижение безработицы может представлять серьезную опасность, предупреждают эксперты, поскольку приводит к разгону инфляции и замедлению экономического роста. «Известия» изучили ситуацию на рынке труда.