Пристроить к делу: чем опасно снижение уровня безработицы в РФ

Официальный уровень безработицы в Москве сократился до рекордного показателя за последние 15 лет. В июне он достиг отметки в 0,26%, что на 0,04% меньше, чем было в начале 2024 года. Такая ситуация складывается благодаря высоким темпам развития городской экономики. Однако снижение безработицы может представлять серьезную опасность, предупреждают эксперты, поскольку приводит к разгону инфляции и замедлению экономического роста. «Известия» изучили ситуацию на рынке труда.
Впечатляющий результат
Официальный уровень безработицы в Москве достиг 0,26% по состоянию на 1 июня. Это на 0,04% меньше, чем фиксировалось в начале 2024 года. Показатель безработицы стал рекордным за последние 15 лет. Об этом рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
В настоящий момент в столице насчитывается 18,6 тыс. безработных. При этом московские службы занятости предлагают 500 тыс. вакансий. По сути, на одного безработного москвича приходится 20 предложений о трудоустройстве.
Количество принятых на работу граждан сегодня превышает число уволенных. За первые пять месяцев текущего года было заключено 229,4 тыс. трудовых договоров.
Наибольший разрыв между нанятыми и уволенными работниками наблюдается в торговле (40 тыс. человек), строительстве (39,6 тыс.), научно-технической области (28 тыс.), обрабатывающей сфере (27,6 тыс.), финансово-страховой области (15,5 тыс.), административном секторе (14,5 тыс.), а также IT и связи (12,4 тыс. человек).
Во многом ситуация с уровнем безработицы объясняется высокими темпами развития всех отраслей городской экономики. В Москве активно создаются новые рабочие места, что увеличивает число вакансий на рынке труда.
Потребность в кадрах продолжает расти, подчеркивает мэр Москвы Сергей Собянин. Город стремится развивать кадровый потенциал, предлагая москвичам и жителям других регионов возможности для успешного включения в столичный рынок труда.
«Для этого Москва создает современную образовательную инфраструктуру для взрослых и школьников по широкому спектру программ обучения, и эта работа будет продолжена», — заявил Собянин в личном блоге.
Комплексный подход, по словам мэра, позволит повысить уровень трудоустройства горожан с 63%, фиксировавшихся в 2023 году, до 70% к 2030 году. Число людей, проходящих обучение, увеличится с 20 до 150 тыс. ежегодно. Количество занятых в столичной экономике граждан к этому моменту должно вырасти до 7,24 млн человек.
Неуникальная ситуация
Стоит сказать, что серьезное снижение уровня регистрируемой безработицы наблюдается по всей стране. В начале июня Банк России сообщал, что показатель вновь обновил исторический минимум. В первом квартале 2023 года он составил 2,8%.
Рекордные значения фиксируются во многих российских регионах. В Челябинской области, например, уровень безработицы составил 0,4% от численности рабочей силы. Аналогичный показатель наблюдается в Бурятии. Исторического минимума достиг уровень безработицы и на Камчатке — 0,64%. Похожая ситуация складывается и в других субъектах РФ.
Самый высокий показатель сохраняется в Ингушетии. Уровень безработицы в регионе фиксируется на отметке в 26,9%. В лидерах также Дагестан (11,3%) и Чечня (10%).
«Дефицит трудовых ресурсов — главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг. Жесткость рынка труда продолжает нарастать», — отмечалось в сообщении Центробанка.
Усиление напряженности является показателем сильного перегрева российской экономики, указывала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале месяца.
Рекордно низкую безработицу в стране отмечал и президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что ее в России сегодня практически нет. Добиться такого результата, по его мнению, удалось благодаря экономической политике, которую проводит правительство.
Опасное положение
Ускорение производства и создание новых рабочих мест привели к значительному сокращению безработицы, подтверждает генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых. Однако снижение ее уровня представляет опасность, так как ведет к разгону инфляции и замедляет экономический рост.
— Эту картину мы и наблюдаем сейчас в России, — подчеркивает эксперт.
Сокращение уровня безработицы сегодня — не слишком позитивный процесс, согласен член Центрального совета независимого профсоюза «Новый труд» Анатолий Баранов. В настоящий момент в противовес «скрытой безработице» в России наблюдается «скрытая сверхзанятость».
— В последние годы в стране активно развивается малое и среднее предпринимательство, государство уделяет этому вопросу достаточно внимания. Льготное кредитование, гранты для молодых предпринимателей, иные формы поддержки — все это пользуется популярностью и востребовано у жителей, — отмечает эксперт.
Не оставляет государство без внимания и крупный бизнес, указывает собеседник «Известий». Особенно это касается приоритетных отраслей, имеющих стратегическое значение для обеспечения суверенитета России.
— В таких условиях снижение безработицы говорит, скорее, об усилении дефицита кадров, о сложностях, с которыми могут столкнуть предприниматели при решении производственных задач. Отсутствие сотрудников означает снижение темпов развития, снижение динамики производственных процессов, — убежден Баранов.
Конкретно в Москве низкий уровень безработицы обусловлен прежде всего значительным превышением численности принятых работников над уволенными, считает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.
— На рынке труда, как в Москве, так и в большинстве регионов России, складывается ситуация рынка продавца. Когда не работодатель выбирает себе лучших из лучших и устанавливает уровень заработной платы, а рабочая сила ввиду ее ограниченности имеет возможность выбирать из множества вариантов своего трудоустройства, — объясняет эксперт.
Это, по мнению Хачатуряна, представляется ключевым фактором рисков для бизнеса. Один из примеров — необходимость повышения зарплаты для удержания имеющихся работников и привлечения новых сотрудников при условии, что рост производительности труда при этом не происходит.
Найти выход
Стабилизировать ситуацию с безработицей можно при помощи достижения рыночного равновесия, полагает Алексей Молодых. В этом случае производителям и продавцам удается реализовать весь товар и получить доход. При этом покупательские потребности должны быть в полной мере удовлетворены.
Еще один вариант решения проблемы — опережающий рост зарплат в реальном секторе экономики, считает Анатолий Баранов. Это необходимо, чтобы привлечь работников, выбирающих платформенную занятость.
— Сегодня люди выбирают работу через платформы из-за возможности быстро получить доход и самостоятельно распоряжаться собственным графиком. Нужно, чтобы работать слесарем или инженером стало выгоднее, чем курьером или владельцем ПВЗ, — объясняет эксперт.
На практике этого можно добиться, направляя больший процент прибыли на модернизацию производства и в фонд заработной платы.
— В принципе, недавнее решение индексировать пенсии работающим пенсионерам тоже поможет снизить нехватку кадров — оно возвращает в строй работоспособных пенсионеров, — допускает Баранов.
Стабилизировать ситуацию в обозримой перспективе, с точки зрения Михаила Хачатуряна, возможно только увеличивая приток высококвалифицированной рабочей силы из стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе эмигрировавших россиян.
Еще один путь — решение демографической проблемы за счет повышения качества образования, медицинских услуг, социального обслуживания.