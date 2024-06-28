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МВФ не рассматривает сценарий реструктуризации долга Украины

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) не рассматривает сценарий возможной реструктуризации долга Украины перед организацией, заявил РИА Новости глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.

Источник: © РИА Новости

«Так и есть», — ответил он агентству на просьбу подтвердить, что МВФ не рассматривает возможность реструктуризации долга Киева перед фондом.

В пятницу руководство МВФ завершило четвертый пересмотр программы финансовой помощи Украине и одобрило выделение Киеву нового транша помощи в объеме 2,2 миллиарда долларов. С учетом последнего согласованного пакета помощи общий объем выделенных Украине кредитных средств МВФ достигнет 7,6 миллиарда долларов.

В марте Украина получила третий транш помощи от МВФ в размере 880 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности от фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов.

При этом Украина в текущем году должна выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.