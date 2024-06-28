МВФ не рассматривает сценарий реструктуризации долга Украины

В марте Украина получила третий транш помощи от МВФ в размере 880 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности от фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов.