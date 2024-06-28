МВФ не рассматривает сценарий реструктуризации долга Украины

«Так и есть», — ответил он агентству на просьбу подтвердить, что МВФ не рассматривает возможность реструктуризации долга Киева перед фондом.
В пятницу руководство МВФ завершило четвертый пересмотр программы финансовой помощи Украине и одобрило выделение Киеву нового транша помощи в объеме 2,2 миллиарда долларов. С учетом последнего согласованного пакета помощи общий объем выделенных Украине кредитных средств МВФ достигнет 7,6 миллиарда долларов.
В марте Украина получила третий транш помощи от МВФ в размере 880 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности от фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов.
При этом Украина в текущем году должна выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.