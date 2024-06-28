FATF исключила Турцию и Ямайку из серого списка и добавила туда Монако

Серый список FATF — перечень юрисдикций со слабыми режимами ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма), которые «активно сотрудничают с FATF» для устранения недостатков. Они находятся на усиленном мониторинге группы, но при этом взяли на себя обязательства оперативно исправить возможные недостатки, скорректировать национальное антиотмывочное законодательство.