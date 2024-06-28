ЦБ ужесточит требования к банкам по связям с крупнейшими клиентами

С 2026 года Банк России введет для участников рынка новый норматив концентрации — Н30 и отменит Н21. Он как и Н21 должен будет рассчитываться не на банк, а на группу (консолидированная основа), но базой лимита будет основной капитал, а не совокупный (первый меньше второго). Кроме того, изменятся принципы, по которым оценивается взаимосвязь заемщиков — появится новый критерий контроля, а также критерий экономической взаимосвязанности. Н30 будет учитывать не только кредиты, выданные ГСЗ, но и экспозицию банков на ценные бумаги этих заемщиков, находящиеся в залоге. Лимит по нормативу будет ужесточаться постепенно — с 65% от основного капитала группы в 2026 году до 25% с 2031 года.