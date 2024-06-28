ЦБ повысил официальный курс евро почти на ₽1,5

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 29 июня на уровне ₽85,748, евро — ₽92,4184, юаня — ₽11,5756. Об этом сообщается на сайте регулятора.
На 28 июня Центробанком были установлены следующие курсы валют: официальный курс доллара США — ₽84,9640, евро — ₽90,9874, юаня — ₽₽11,4753. Таким образом, доллар подорожал на ₽0,784, евро — на ₽1,431, юань — на ₽0,1.
Для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ теперь использует данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Ранее Банк России устанавливал официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю на основе данных Мосбиржи о средневзвешенных курсах этих валют к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.
Официальные курсы ЦБ доллара и евро используются для расчетов по контрактам на срочном рынке Московской биржи, в том числе по фьючерсным контрактам на пары доллар/рубль (Si), евро/рубль (Eu), доллар/юань (UCNY), евро/доллар (ED), доллар/тенге (UKZT), вечным фьючерсам на валютные пары доллар/рубль (USDRUBF), евро/рубль (EURRUBF), фьючерсам на индекс РТС (RTS и RTSM) и ряду других инструментов.
27 июня Банк России, напротив, понизил официальный курс доллара почти на ₽3. По сравнению с курсами предыдущего дня доллар подешевел на ₽2,84, евро — почти на ₽3,13, юань — почти на ₽0,4.
Курсы валют в обменниках.
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 18:10 мск по данным сервисов «Банки.ру» и на сайтах самих банков:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
банк «Зенит» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,15, продать — по ₽85,5;
банк «Юнистрим» (ст. м. «Добрынинская», «Серпуховская», «Полянка», «Третьяковская»): купить доллары можно по ₽89,9, продать — по ₽85.
Самые дешевые евро:
ББР Банк (ст. м. «Китай-город», «Смоленская»): купить евро можно по ₽96,2, продать — по ₽93;
ИС Банк (ст. м. «Чеховская», «Парк Победы»): купить евро можно по ₽98,5, продать — по ₽96.
Самые дешевые юани:
ОТП Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,05, продать — по ₽11,3;
Альфа-Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,5, продать — по ₽11,5.
На биржевых торгах в пятницу, 28 июня, рубль оставался волатильным. Утром курс юаня (CNY/RUB) на Мосбирже показал резкий рост, на пике прибавляя 2,31%, Впоследствии юань растерял весь рост, но потом его курс вновь пошел вверх.
Портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов ожидает ослабления рубля на следующей неделе после завершения налоговых платежей. Эксперт предположил, что курс юаня в течение недели будет находиться в диапазоне ₽11,5−12. Федосов отметил, что дополнительным фактором среднесрочного ослабления рубля может стать уменьшение объема продажи валюты Банком России.
Между тем аналитики «Альфа-Инвестиций» не ожидают резкого изменения курса рубля в июле. По их мнению, повышенная волатильность постепенно снизится в ближайшее время, по мере адаптации рынка к новым условиям.
«Объем импорта временно будет оставаться подавленным, но в то же время ритмичность продажи валютной выручки сохранится. Вместе с жесткой денежно-кредитной политикой и высокими ставками это не позволит рублю чрезмерно ослабнуть. В свою очередь, ЦБ сократит объем продажи юаней — это, наоборот, уменьшит поддержку рубля. В результате складывается некоторый баланс сил, чтобы курс сохранялся вблизи текущих отметок», — отметили эксперты.