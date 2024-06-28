Bloomberg рассказал о втором «теневом флоте» России после новых санкций

С ноября 2023 года под санкциями США находится проект «Арктик СПГ-2». В мае этого года Вашингтон ввел ограничения в отношении четырех компаний, в том числе двух зарубежных, и 16 судов, связанных с проектом НОВАТЭКа. В Кремле, комментируя санкции против «Арктик СПГ-2», заявили, что ограничительные меры создают дополнительные проблемы, но российские компании научились защищаться от рисков и адаптировались к санкциям.