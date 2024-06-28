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Bloomberg рассказал о втором «теневом флоте» России после новых санкций

Последнее время появляется все больше свидетельств того, что Россия начала строить «теневой флот» из старых судов для перевозки СПГ, сообщает Bloomberg. Среди свидетельств того, что Россия начала строить «теневой флот» для экспорта СПГ, агентство называет переход ряда судов в собственность малоизвестных компаний в Дубае, а также отсутствие информации о страховщиках.

Источник: AP 2023

Так, согласно базе данных по морским судам Equasis, на которую ссылается агентство, за последние три месяца по меньшей мере восемь судов перешли в собственность малоизвестных компаний в Дубае, четыре из них — ледового класса. Еще одним признаком создания «теневого флота» для СПГ Bloomberg называет отсутствие информации о страховщиках как минимум трех танкеров в базе данных Международной морской организации.

На этой неделе ЕС принял 14-й пакет санкций против России. Он включает запрет на любые операции по реэкспорту через территорию Евросоюза российского СПГ в третьи страны. Запрет вступит в силу после переходного периода в девять месяцев.

С ноября 2023 года под санкциями США находится проект «Арктик СПГ-2». В мае этого года Вашингтон ввел ограничения в отношении четырех компаний, в том числе двух зарубежных, и 16 судов, связанных с проектом НОВАТЭКа. В Кремле, комментируя санкции против «Арктик СПГ-2», заявили, что ограничительные меры создают дополнительные проблемы, но российские компании научились защищаться от рисков и адаптировались к санкциям.

По данным Kpler, в 2023 году российские СПГ-заводы произвели 32,33 млн т. Экспорт в Европу, включая Турцию, чуть превысил показатели 2022 года, достигнув 16,42 млн т, а в страны Азии он сократился до 15,48 млн т.