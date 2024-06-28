Bloomberg рассказал о втором «теневом флоте» России после новых санкций

Так, согласно базе данных по морским судам Equasis, на которую ссылается агентство, за последние три месяца по меньшей мере восемь судов перешли в собственность малоизвестных компаний в Дубае, четыре из них — ледового класса. Еще одним признаком создания «теневого флота» для СПГ Bloomberg называет отсутствие информации о страховщиках как минимум трех танкеров в базе данных Международной морской организации.
На этой неделе ЕС принял 14-й пакет санкций против России. Он включает запрет на любые операции по реэкспорту через территорию Евросоюза российского СПГ в третьи страны. Запрет вступит в силу после переходного периода в девять месяцев.
С ноября 2023 года под санкциями США находится проект «Арктик СПГ-2». В мае этого года Вашингтон ввел ограничения в отношении четырех компаний, в том числе двух зарубежных, и 16 судов, связанных с проектом НОВАТЭКа. В Кремле, комментируя санкции против «Арктик СПГ-2», заявили, что ограничительные меры создают дополнительные проблемы, но российские компании научились защищаться от рисков и адаптировались к санкциям.
По данным Kpler, в 2023 году российские СПГ-заводы произвели 32,33 млн т. Экспорт в Европу, включая Турцию, чуть превысил показатели 2022 года, достигнув 16,42 млн т, а в страны Азии он сократился до 15,48 млн т.