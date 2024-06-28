Банк России ужесточит регулирование выдачи потребкредитов

В результате кредиты переходят в сегменты с более низким ПДН, в которых не действуют макропруденциальные лимиты, поэтому заемщики могут привлекать больше кредитов. Такие заемщики могут быть уязвимы, в случае если их нерегулярные доходы в будущем будут более умеренными, что обусловливает повышенные риски предоставляемых кредитов, поясняет регулятор.