Банк России ужесточит регулирование выдачи потребкредитов

«Банк России повышает с 1 сентября 2024 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам… Банк России повышает надбавки в том числе по кредитам с невысокой долговой нагрузкой и низким уровнем ПСК, за исключением наименее рискованных кредитов», — сказано в материалах.
Отмечается, что мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков.
Также указывается, что в настоящее время в оценку годовых доходов заемщиков включаются существенные премии и иные разовые выплаты гражданам, осуществленные работодателями в феврале-марте текущего года. Этот всплеск доходов может носить временный характер, однако он способствует занижению показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН).
В результате кредиты переходят в сегменты с более низким ПДН, в которых не действуют макропруденциальные лимиты, поэтому заемщики могут привлекать больше кредитов. Такие заемщики могут быть уязвимы, в случае если их нерегулярные доходы в будущем будут более умеренными, что обусловливает повышенные риски предоставляемых кредитов, поясняет регулятор.