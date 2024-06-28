Американский Evolve Bank подтвердил кибератаки российских хакеров LockBit

LockBit в понедельник, 24 июня, опубликовала данные из систем Evolve Bank после заявления об их причастности ко взлому Федеральной резервной системы США (ФРС) и угрожала обнародовать 33 терабайта конфиденциальных данных, включая «банковские секреты американцев». Группировка дала должностным лицам США время до полудня вторника, чтобы те выплатили нераскрываемую сумму в обмен на информацию, якобы украденную из систем ФРС. До сих пор неизвестно, какие именно данные были украдены у Evolve. ФРС также не выпускала заявлений относительно возможной атаки.