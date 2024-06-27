В Минфине допустили, что замороженные Западом активы потеряны навсегда

Вместе с этим он отметил, что нельзя с точностью сказать, решится ли Запад на конфискацию российских активов, однако если решится, то «это будет его большая стратегическая ошибка». По словам Тимофеева, голоса против конфискации российских активов на Западе есть, однако политика там сегодня доминирует над экономикой.