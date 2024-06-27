Свыше крыши: доля льготных программ в выдачах ипотеки дошла до рекордных 75%

В мае на госпрограммы пришлось 75% всех выдач ипотеки — это исторический рекорд, сообщили «Известиям» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Спрос на займы с господдержкой растет перед отменой госпрограммы на новостройки под 8%, а также на фоне высоких рыночных ставок. Такая ситуация приводит к колоссальному разрыву цен на новое и вторичное жилье, подчеркнули в ЦБ. Там пояснили: если заемщик лишится возможности обслуживать долг, он не сможет погасить ссуду, даже продав свою квартиру на вторичке. При этом, как считают власти, на льготную ипотеку должно приходиться максимум 25%. Удастся ли достичь этого результата после 1 июля и каким будет рынок недвижимости с закатом ипотеки под 8% — в материале «Известий».