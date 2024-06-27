«Софтлайн» сообщил о планах провести SPO

Технологическая компания «Софтлайн» (SOFL) объявила о планах вторичного размещения акций (SPO). Совет директоров «Софтлайна» утвердил дополнительный выпуск акций в количестве чуть более 76 млн штук, говорится в сообщении компании. По данным Мосбиржи, текущий объем выпуска — 324 млн акций. Размещение пройдет по открытой подписке. В результате уставный капитал увеличится на 23,5% — до 400 млн бумаг.
Компания намерена привлечь средства с целью финансирования ускоренного роста благодаря активной M&A-стратегии, говорится в пресс-релизе. «Софтлайн» планирует совершить ряд крупных сделок по приобретению новых высокотехнологичных компаний в группу.
Цена размещения дополнительных акций будет определена советом директоров компании, исходя из их рыночной стоимости не позднее даты начала размещения дополнительных акций.
Котировки IT-компании на фоне этой новости упали на Мосбирже на 5,14%, до ₽144,08 за акцию, по данным на 14:18 мск. К 15:00 мск снижение замедлилось до 3,87%, а цена восстановилась до ₽146.
Компания ожидает, что в случае успешного завершения запланированных сделок слияния и поглощения по итогам 2024 года оборот группы может достигнуть ₽135 млрд. Текущий прогноз по показателю составляет ₽110 млрд по итогам года. Валовая прибыль может увеличиться до ₽40 млрд по сравнению с опубликованным ранее прогнозом на уровне ₽30 млрд. EBITDA может вырасти до ₽10 млрд. Ранее опубликованный прогноз предполагал рост до ₽6 млрд.
В текущем году IT-компания «Софтлайн» уже приобрела четыре компании, а в ближайшее время планирует объявить еще о нескольких крупных сделках.
«Рыночная ситуация такова, что сроки у нас максимально сжатые, в течение ближайших шести — двенадцати месяцев мы будем действовать наиболее активно», — сообщил глава компании «Софтлайн» Владимир Лавров.
Предыдущее SPO компания провела в декабре 2023 года по цене ₽140 за одну обыкновенную акцию. Доля акций в свободном обращении выросла до 17%. Инвесторы, принявшие участие в предложении, получили право через шесть месяцев после даты завершения SPO дополнительно приобрести десять акций по цене SPO в расчете на каждые 40 акций, купленных в рамках SPO.
«Софтлайн» — одна из крупнейших IТ-компаний в России с более чем 30-летним опытом. В 2023 году ее оборот превысил ₽91 млрд. У группы около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики.