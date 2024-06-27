«Софтлайн» сообщил о планах провести SPO

Компания ожидает, что в случае успешного завершения запланированных сделок слияния и поглощения по итогам 2024 года оборот группы может достигнуть ₽135 млрд. Текущий прогноз по показателю составляет ₽110 млрд по итогам года. Валовая прибыль может увеличиться до ₽40 млрд по сравнению с опубликованным ранее прогнозом на уровне ₽30 млрд. EBITDA может вырасти до ₽10 млрд. Ранее опубликованный прогноз предполагал рост до ₽6 млрд.