Росбанк отказался от выдачи новых потребкредитов и кредитных карт

До объявления сделки с Т-Банком Росбанк прогнозировал рост своей розницы на 5−10% в 2024 году. За январь—май 2024 года портфель ссуд, выданных физическим лицам, на балансе Росбанка увеличился на 7,6%, следует из его оборотной ведомости (в этой форме отчетности нет разделения на разные виды кредитов. — РБК). Но с каждым месяцем темпы прироста сокращаются: в мае они составили 0,9%, что ниже результата января 2024 года, когда традиционно наблюдается низкий сезонный спрос на кредиты. При этом в целом по сектору и необеспеченное, и залоговое кредитование показывает высокие темпы роста: ипотечный портфель банков с начала года увеличился на 5,9%, портфель автокредитов — на 21,6%, а необеспеченных ссуд — на 7,7%, следует из статистики ЦБ. (.pdf).