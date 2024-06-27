Онлайн-ретейлер «ВсеИнструменты.ру» был оценен в ₽100−105 млрд в ходе IPO

Онлайн-ретейлер товаров для дома и ремонта «ВИ.ру» (бренд «ВсеИнструменты.ру») объявил ценовой диапазон IPO от ₽200 до ₽210 за акцию. Об этом говорится в сообщении компании (есть у «РБК Инвестиций»). Такой диапазон соответствует рыночной капитализации от ₽100 млрд до ₽105 млрд.
По результатам IPO крупнейший акционер компании, бенефициарными владельцами которой являются основатели, сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале. Доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO может составить порядка 12%.
Мосбиржа с 5 июля допустила к торгам акции компании «ВИ.ру», которая развивает торговую сеть под брендом «ВсеИнструменты.ру». Бумаги онлайн-ретейлера товаров для дома и ремонта будут включены в первый котировальный список Московской биржи. Участвовать в IPO смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Бумаги будут торговаться под тикером VSEH.
Сбор заявок начинается сегодня, 27 июня 2024 года, и завершится 4 июля. «ВИ.ру» отметила возможность завершения процесса формирования книги заявок раньше указанного срока.
Компания сообщила об интересе к IPO со стороны институциональных инвесторов в объеме свыше 70% от заявленного предложения. IPO станет первым с 2020 года первичным размещением представителя сектора e-commerce на российском рынке.
Компания официально объявила о намерении провести IPO на Московской бирже 24 июня. Привлеченные от инвесторов средства планируется направить на развитие бизнеса и финансирование операционной и инвестиционной деятельности компании. По результатам листинга крупнейший акционер эмитента сохранит за собой контролирующую долю в капитале.
«ВсеИнструменты.ру» — крупный онлайн-игрок на российском рынке товаров для дома и ремонта (DIY — аббревиатура английской фразы do it yourself, или «сделай сам»). Компания была основана в 2006 году. По данным InfoLine, она является крупнейшим игроком DIY-рынка в России и СНГ по объему онлайн-выручки, глубине ассортимента и географическому покрытию. Компания управляет крупнейшей среди профильных DIY-игроков сетью из более 1 тыс. ПВЗ в каждом четвертом городе России.
По итогам 2023 года выручка компании увеличилась на 54% по сравнению с предыдущим годом и достигла ₽132,8 млрд. Рентабельность по EBITDA составила 7,6%. Чистая прибыль за 2023 год выросла на 49% и составила ₽3,8 млрд. По данным компании, в 2023 году B2B-сегмент обеспечил ей 63% продаж.
Оценка целевой капитализации компании до привлечения капитала аналитиками банка «Синара» на конец 2024 года составляет ₽146−162 млрд. Это соответствует целевой цене на конец года в размере ₽292−323 за акцию. По мнению экспертов банка, акции «ВИ.ру» — это возможность инвестировать в лидирующего игрока на российском онлайн-рынке товаров для строительства и ремонта.
Оценка «БКС Мир инвестиций» акционерного капитала «ВсеИнструменты.ру» составляет ₽179−260 млрд. Эксперты прогнозируют рост выручки компании в 2024—2028 годах на 33% в год, чистой прибыли — на 48%.
По результатам анализа Альфа-Банка, «ВИ.ру» входит в топ-3 по ожидаемому росту выручки и EBITDA в 2024—2025 годах среди публичных компаний российского технологического сектора и иностранных аналогов e-commerce. Новая бумага откроет инвесторам возможность сыграть на преимуществах модели прямого онлайн-продавца, предлагает значительный дисконт и представляет собой привлекательную альтернативу акциям онлайн-ретейлера Ozon.