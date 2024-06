Онлайн-ретейлер «ВсеИнструменты.ру» был оценен в ₽100−105 млрд в ходе IPO

«ВсеИнструменты.ру» — крупный онлайн-игрок на российском рынке товаров для дома и ремонта (DIY — аббревиатура английской фразы do it yourself, или «сделай сам»). Компания была основана в 2006 году. По данным InfoLine, она является крупнейшим игроком DIY-рынка в России и СНГ по объему онлайн-выручки, глубине ассортимента и географическому покрытию. Компания управляет крупнейшей среди профильных DIY-игроков сетью из более 1 тыс. ПВЗ в каждом четвертом городе России.