МТС-банк не будет выплачивать дивиденды за 2023 год

В апреле 2024 года МТС-банк провел публичное размещение (IPO) акций на Московской бирже. Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Доля акций банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составила около 13,3%. IPO прошло по верхней границе ранее объявленного ценового коридора — 2500 рублей за акцию. Итоговый объем IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета. Рыночная капитализация компании с учетом акций, выпущенных в рамках IPO, на момент начала торгов составила порядка 86,6 млрд рублей или 1,05 акционерного капитала банка на конец 2023 года, увеличенного на размер IPO.