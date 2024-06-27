МТС-банк не будет выплачивать дивиденды за 2023 год

Акционеры МТС-банка приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, следует из сообщения банка. Такую рекомендацию акционерам в конце мая давал совет директоров. Чистая прибыль МТС-банка в 2023 году по МСФО выросла почти в четыре раза, составив 12,5 млрд рублей.
В марте банк принял дивидендную политику, которая предполагает направление на дивиденды 25−50% чистой прибыли. «Как отмечали ранее, начать выплаты дивидендов на основе данной политики банк рассчитывает в 2025 году. Эти планы не изменились. В текущем году мы будем использовать капитал в первую очередь для продолжения опережающего прибыльного роста в основных сегментах бизнеса», — поясняли ранее в пресс-службе банка.
В апреле 2024 года МТС-банк провел публичное размещение (IPO) акций на Московской бирже. Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Доля акций банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составила около 13,3%. IPO прошло по верхней границе ранее объявленного ценового коридора — 2500 рублей за акцию. Итоговый объем IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета. Рыночная капитализация компании с учетом акций, выпущенных в рамках IPO, на момент начала торгов составила порядка 86,6 млрд рублей или 1,05 акционерного капитала банка на конец 2023 года, увеличенного на размер IPO.