Минюст России назвал работу Федеральной резервной системы США непрозрачной

«Федеральная резервная система (США — ред.) не может называться ни государственной, ни частной в чистом виде. И сам регулятор никому не принадлежит, и деятельность его является не просто непрозрачной, а она вообще является дремучей… Основные экономические процессы, основные процессы, которые влияют на экономику всего мира (управляющие ФРС — ред.), по сути дела, не просто делали непрозрачными, а делали коррупционными и преступными», — сказал Чуйченко.