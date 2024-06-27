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Минюст России назвал работу Федеральной резервной системы США непрозрачной

Чуйченко: работа Федеральной резервной системы США связана с коррупцией.

Источник: Reuters

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Деятельность Федеральной резервной системы США является непрозрачной и связана с коррупционными и преступными процессами, заявил на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

«Федеральная резервная система (США — ред.) не может называться ни государственной, ни частной в чистом виде. И сам регулятор никому не принадлежит, и деятельность его является не просто непрозрачной, а она вообще является дремучей… Основные экономические процессы, основные процессы, которые влияют на экономику всего мира (управляющие ФРС — ред.), по сути дела, не просто делали непрозрачными, а делали коррупционными и преступными», — сказал Чуйченко.