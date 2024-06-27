Индия дебютирует в международном индексе облигаций JPMorgan

Индия рассматривалась для включения в крупнейший индекс облигаций развивающихся рынков JPMorgan намного позже таких небольших стран, как Польша, Таиланд, Южная Африка и даже Сербия, отмечает FT. Китай попал в индекс в 2020 году. В итоге бумаги страны были допущены до основного бенчмарка только после того, как Индия ослабила некоторые обременительные меры административного контроля и улучшила условия обращения облигаций. «Теперь Индия находится “на радаре” каждого инвестора, а до этого, возможно, не было причин даже смотреть на нее, учитывая контроль за движением капитала», — сказал изданию Карлос Карранса, портфельный менеджер компании Allianz Global Investors, которая уже приобрела индийские долговые обязательства.