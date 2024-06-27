Индия дебютирует в международном индексе облигаций JPMorgan

JPMorgan в пятницу, 28 июня, включит суверенные облигации Индии в свой индекс J.P. Morgan GBI-EM Global Series, который является одним из основных бенчмарков для облигаций развивающихся рынков. По мнению аналитиков, это событие, с одной стороны, привлечет в страну десятки миллиардов долларов, но с другой — может усилить волатильность рынка.
Согласно оценке JPMorgan, которую приводит издание Financial Times, включение 28 государственных облигаций на сумму более $400 млрд обеспечит Индии 10-процентную долю в глобальном индексе. По данным Goldman Sachs, инвесторы начали активно занимать позиции в индийских бумагах еще до официального включения и уже вложили в облигации около $11 млрд. Инвестбанк ожидает, что в течение следующих 10 месяцев, по мере того как индийские облигации будут постепенно включаться в индекс, в них будет вложено еще $30 млрд, что приведет к росту доли иностранных инвесторов в индийских облигациях с текущих 2% до примерно 5%.
Индия рассматривалась для включения в крупнейший индекс облигаций развивающихся рынков JPMorgan намного позже таких небольших стран, как Польша, Таиланд, Южная Африка и даже Сербия, отмечает FT. Китай попал в индекс в 2020 году. В итоге бумаги страны были допущены до основного бенчмарка только после того, как Индия ослабила некоторые обременительные меры административного контроля и улучшила условия обращения облигаций. «Теперь Индия находится “на радаре” каждого инвестора, а до этого, возможно, не было причин даже смотреть на нее, учитывая контроль за движением капитала», — сказал изданию Карлос Карранса, портфельный менеджер компании Allianz Global Investors, которая уже приобрела индийские долговые обязательства.
Арвинд Чари, главный инвестиционный директор Q India (UK) в Лондоне, называет это событие «моментом 1994 года» для суверенных облигаций страны — напоминая о том, что в тот год индийские акции дебютировали в индексе MSCI Emerging Markets и дали старт иностранным инвестициям в котирующиеся на бирже предприятия страны. Сегодня иностранные портфельные инвесторы владеют почти пятой частью индийского рынка акций объемом $5 трлн, подчеркивает Bloomberg. Иностранные инвестиции привнесли на фондовый рынок глубину, ликвидность, рыночные реформы, улучшили раскрытие информации и корпоративное управление. «Считайте, что это тот самый момент, но для облигаций», — заявил агентству Арвинд Чари.
По словам Гаурава Нарайна, управляющего фондом India Capital Growth Fund в Мумбаи, после исключения России из индекса JPMorgan из-за событий февраля 2022 года и ослабления экономики Китая, Индия может быть добавлена и в другие бенчмарки с фиксированной доходностью. Предполагается, что с января 2025 года индийские облигации войдут в индекс Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Index и, возможно, в британский индекс FTSE Russell.
Однако стремительный приток и отток капитала может усложнить усилия индийского центрального банка по контролю над волатильностью рынка, предупреждают эксперты. Мадхави Арора, ведущий экономист Emkay Global Financial Services в Мумбаи Арора сказал FT, что если иностранные инвесторы, чувствительные к экономическим и политическим изменениям, решат, что перспективы индийских облигаций ухудшаются, они могут быстро выйти из своих позиций. Впрочем, часть аналитиков на это отвечает, что иностранные резервы Индии превышают $650 млрд, что является достаточной страховкой для поддержания стабильности рупии.
«Волатильность будет расти, поскольку Индия становится еще более интегрированной в мировые рынки, — сказал Гаурав Нараин, управляющий фондом India Capital Growth Fund в Мумбаи. — В настоящее время резервы кажутся достаточными и будут только увеличиваться в связи с включением в индекс JP Morgan».
Ожидается, что в этом году Индия станет одной из самых быстрорастущих экономик в мире: ООН прогнозирует рост экономики на 7%.