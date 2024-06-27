ЕС ввел механизм по изъятию активов российских компаний

Некоторые из таких компаний анонсировали планы по началу арбитражных разбирательств против РФ в связи с передачей их активов во временное управление, напоминает Васьковский. Например, датская Carlsberg. Как сообщал «Интерфакс», в августе 2023 года Carlsberg направила российским властям письмо с обвинениями в «незаконной экспроприации», предложением решить спор в течение полугода и угрозой обратиться по истечении этого срока в международный арбитраж (такой порядок предусмотрен соглашением России и Дании о взаимном поощрении и защите капиталовложений). Пока не ясно, совместимо ли такое разбирательство в арбитраже с использованием судебного механизма в ЕС. Как отмечает Совет Евросоюза в преамбуле к санкционному закону, компенсация может быть истребована, если у европейской компании нет эффективных средств правовой защиты, «например в рамках соответствующего двустороннего соглашения о защите инвестиций».