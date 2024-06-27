ЕС разрешил разморозить часть зависших из-за санкций переводов из России

«Нарушением может быть, если получатель или отправитель платежа на самом деле действуют в интересах санкционного лица, а также если перевод осуществляется в целях оплаты европейских товаров и услуг, экспорт которых запрещен в Россию», — приводит пример Бойко. Перечисление средств не нарушит регламенты, если они не направлены прямо или косвенно на предоставление выгоды физическим лицам или юридическим лицам, организациям или органам, находящимся под санкциями, а также не направлены на обход санкционных мер, дополняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова.