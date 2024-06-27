Эксперт рассказал о драйверах мирового рынка нефти

«Рынок нефти окончательно преодолел последствия пандемии COVID-19. Такой вывод можно сделать на основе нового ежегодного обзора мировой энергетики от EnergyInstitute. Общемировой спрос на нефть в 2023 году достиг 100,2 млн баррелей в сутки (б/с), превзойдя показатель доковидного 2019 года на 2 млн б/с. Однако восстановление рынка носило неравномерный характер», — сказал он.
Эксперт обратил внимание на то, что значительнее всего спрос на нефть вырос в нефтехимии: использование нефти и добываемых с нефтью жидких углеводородов для производства нафты и сжиженных углеводородных газов (СУГ) в 2023 году увеличилось на 1,2 млн б/с в сравнении с уровнем 2019-го.
«Нафта и СУГ являются базовым сырьем для производства полимеров, в том числе полиэтилена и полипропилена, которые широко используются в автомобилестроении, жилищном секторе, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и ряде других отраслей. Спрос на полимеры растет под влиянием урбанизации в развивающихся странах Азии, для которых одним из крупнейших поставщиков является Китай. Так, в одном только 2023 году Китай обеспечил почти половину глобального ввода мощностей по производству полиэтилена — 3,4 млн т из 7 млн т в год, согласно данным ChemOrbis», — отметил Смирнов.
В то же время он подчеркнул, что важным драйвером спроса на нефть остаются морской транспорт и грузовые наземные перевозки. Он уточнил, что использование нефти для производства мазута в прошлом году увеличилось на 340 тыс. б/с, а для производства газойля и дизельного топлива — на 540 тыс. б/с.
«С одной стороны, сказывается ужесточение экологических ограничений в морском транспорте, из-за которых с 2020 года в крупнейших акваториях мира можно использовать топливо с низким содержанием серы (0,5%). Выпуск топлива такого качества требует более глубокой переработки сырья, что сопряжено с более высоким расходом нефти на НПЗ (нефтеперерабатывающем заводе. — Ред.). С другой стороны, урбанизация в развивающихся странах обеспечивает рост грузоперевозок, которые отличаются низким распространением “электротяги”. Например, в Индии на долю электрических фургонов в 2023 году приходилось менее 0,1% парка легковых коммерческих автомобилей», — объяснил эксперт.
Говоря про легковой транспорт, он уточнил, что в 2023-м спрос на нефть увеличился только на 30 тыс. б/с в сравнении с уровнем 2019-го, что связано с распространением электромобилей. Отмечая воздушный транспорт, эксперт рассказал, что спрос на нефть в прошлом году был на 630 тыс. б/с ниже, чем в 2019 году: на этом сказались последствия международных ограничений на авиаперевозки.
«В целом нефтехимия сменила наземный легковой транспорт в роли локомотива глобального спроса на нефть. Рост потребления полимеров в развивающихся странах Азии будет во многом задавать тренд развития нефтяного рынка в ближайшие годы. Поддержку спросу также будут оказывать восстановление авиаперевозок и рост использования грузового транспорта, тогда как в легковом наземном транспорте будет сохраняться стагнация», — заключил Смирнов.
Ранее, в начале июня, сообщалось, что доходы России от продажи нефти выросли в мае почти на 50% по сравнению с прошлым годом. А связанные с энергоносителями налоги увеличились до 632,5 млрд рублей. Суммарная выручка от продажи нефти и газа при этом выросла на 39%, до 793,7 млрд рублей.