Эксперт рассказал о драйверах мирового рынка нефти

«Нафта и СУГ являются базовым сырьем для производства полимеров, в том числе полиэтилена и полипропилена, которые широко используются в автомобилестроении, жилищном секторе, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и ряде других отраслей. Спрос на полимеры растет под влиянием урбанизации в развивающихся странах Азии, для которых одним из крупнейших поставщиков является Китай. Так, в одном только 2023 году Китай обеспечил почти половину глобального ввода мощностей по производству полиэтилена — 3,4 млн т из 7 млн т в год, согласно данным ChemOrbis», — отметил Смирнов.