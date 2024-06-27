ЦБ Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50% годовых

Центральный банк Турции на заседании в четверг, 27 июня, сохранил ключевую ставку на уровне 50% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
ЦБ Турции оставил ставку без изменений на третьем заседании подряд. В последний раз регулятор менял ставку в марте, тогда она была повышена сразу на 500 б.п. после февральской паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.
Жесткая денежно-кредитная политика продолжит сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться значительного и устойчивого снижения месячной инфляции и инфляционные ожидания не достигнут необходимого диапазона, говорится в релизе Центробанка Турции. Регулятор указал, что на заседании 27 июня принял решение оставить ставку на прежнем уровне с учетом лага во времени, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономику. Регулятор ожидает, что цены будут снижаться во втором полугодии.
Последние показатели подтвердили, что внутренний спрос, хотя все еще и остается на проинфляционном уровне, продолжает замедляться. Регулятор отметил, что денежно-кредитная политика будет ужесточена в случае, если появятся признаки значительного и устойчивого ухудшения ситуации с инфляцией.
Все опрошенные экономисты Bloomberg прогнозировали, что ЦБ Турции по результатам заседания 27 июня сохранит ставку на уровне 50%. В Bank of America ожидают первого снижения ставки ближе к концу этого года. В Morgan Stanley полагают, что смягчение в денежно-кредитной политике произойдет не ранее первого квартала 2025 года.
По данным Trading Economic, в предыдущий раз ставка ЦБ Турции была выше нынешнего значения 22 года назад — в апреле 2002 года она составляла 54%, но уже в мае того же года была снижена до 48%.
С лета 2023 года ЦБ Турции, чтобы замедлить инфляцию, девять раз повышал ставку. В общей сложности регулятор увеличил стоимость заимствований на 4150 б.п.
Первое повышение в этом цикле произошло в июне 2023 года, тогда регулятор поднял ставку почти вдвое — с 8,5% до 15% годовых. В июле ЦБ Турции повысил ставку до 17,5%, в августе — до 25%, а в сентябре — до 30%. По итогам октябрьского заседания ставка выросла до 35%, в ноябре — до 40%. В декабре ставка поднялась до 42,5%, в январе 2024 года — до 45%, в марте — до 50%. В апреле и мае ставка была сохранена на прежнем уровне.
Как пишет Bloomberg, повышение ставок, начавшееся год назад, стало тормозом для экономики. При этом ограничительные финансовые условия шли вразрез с мерами поддержки правительства, например с повышением заработной платы. Но, отмечает агентство, динамика меняется на противоположную по мере ужесточения налогово-бюджетной политики и инфляция может начать замедляться с июня после достижения пика выше 75%.