Автодилеры ожидают сокращения авторынка на 8−10%

Как заявили «Известиям» в пресс-службе Банка России, увеличение надбавок скажется на доступности займов и ставок по ним.
«Ожидается, что финансовые организации станут предоставлять меньше автокредитов заемщикам с уже достаточно высокой долговой нагрузкой. К ним мы относим тех, у кого на платежи уходит более половины дохода», — рассказали в регуляторе.
По словам вице-президента ассоциации РОАД Алексея Григорьева, ужесточение требований к заемщикам и введение надбавок ЦБ может критично отразиться на продажах транспортных средств.
Это может привести к снижению выданных автокредитов как минимум на 10%, полагают представители рынка. Банкам станет менее выгодно выдавать такие займы клиентам с высоким показателем долговой нагрузки, подтвердили в финансовых организациях.