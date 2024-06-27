Автодилеры ожидают сокращения авторынка на 8−10%

Дилеры ожидают сокращения авторынка на 8−10% после вступления в силу 1 июля решения Центробанка (ЦБ) РФ по ограничению автокредитования и повышения надбавки к коэффициентам риска. По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), ставки могут подняться на 1,5−2% и достигнуть на машины с пробегом 22−27%, на новые — 19−24%.