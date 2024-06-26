Все доплачено: как сократится разрыв между пенсиями работающих и незанятых

Разрыв между пенсиями по старости работающих и незанятых граждан может сократиться уже в следующем году до 20%, или до 3 тыс. рублей. Таким прогнозом поделились опрошенные «Известиями» эксперты. Сейчас разница в среднем по стране составляет 5 тыс. рублей (или почти 30% от выплаты). С февраля следующего года трудоустроенные россияне впервые с 2016-го смогут получать прибавку к пенсии минимум в 1,3 тыс. рублей — такой законопроект 26 июня единогласно одобрила Госдума. Как будет рассчитываться индексация — в материале «Известий».
Как будут рассчитывать прибавку для работающих пенсионеров
Госдума 26 июня во втором и третьем чтениях приняла закон об индексации выплат работающим пенсионерам. Возобновить эту меру ранее предложил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, это будет справедливым решением. Депутаты поддержали инициативу единогласно.
По новым правилам, индексацию будут проводить дважды в год: с 1 февраля 2025-го и далее ежегодно по уровню инфляции предыдущих 12 месяцев и с 1 апреля — с учетом стоимости пенсионного балла.
Справка «Известий»
С 2016 года в РФ страховые пенсии по старости индексируют только неработающим гражданам. В начале этого года выплаты подняли на 7,5%. Работающие же пенсионеры получают страховую выплату и фиксированную сумму к ней без учета плановых повышений. Перерасчет пенсии происходит каждый год в августе и зависит от уровня заработка пенсионера за прошлые 12 месяцев. Соцфонд корректирует выплаты не больше чем на стоимость трех пенсионных баллов. В 2023-м эта категория граждан получит повышение до 400 рублей.
Как заявил на пленарном заседании глава Минтруда Антон Котяков, со следующего года индексация пенсий будет проходить по одинаковой процедуре как для неработающих, так и для занятых граждан.
Большая разница есть между тем, что возьмут за базу для индексации и к чему будут прибавлять эту сумму. Для расчета размера прибавки в 2025-м за базу примут пенсию, которую можно было бы получать с учетом всех пропущенных повышений с 2016 по 2024 год. Выглядеть это будет так:
— возьмут выплату, которую гражданин получает на конец 2024-го;— учтут все пропущенные индексации за годы работы и прибавят их к фактической пенсии — это будет базой для расчета повышения в 2025-м;— подсчитают сумму увеличения от базы, но прибавят ее не к самой базе, а к фактической пенсии на конец этого года.
К примеру, к декабрю 2024-го у работающего пенсионера выплата составит 15 тыс. За время работы гражданин пропустил индексацию на 4 тыс. База для прибавки составит 19 тыс. Однако повышать будут именно фактическую выплату — 15 тыс.
Так, предположим, в 2025-м плановое увеличение будет на 7% — 1,3 тыс. (от условных 19 тыс.). Следовательно, новый уровень выплаты с февраля 2025-го составит 16,3 тыс. в месяц.
При этом пропущенную индексацию за 2016−2024 годы в пенсию включат, когда гражданин завершит трудовую деятельность. То есть, возвращаясь к предыдущему примеру, если человек уволится после февраля 2025-го, он будет получать уже не 16,3 тыс., а 19,3 тыс.
На заседании в ГД депутаты предложили поправки, которые предусматривают учет индексации сразу с 2016-го. Инициативу не поддержали. Антон Котяков объяснил это тем, что такое решение потребует значительного финансирования, которое сейчас не предусмотрено. Он также подчеркнул: ошибок в перерасчете не будет.
Всего же индексация в следующие три года потребует 533,5 млрд, следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту. В 2025-м — 96,5 млрд, в 2026-м — 177 млрд, а в 2027-м — 260 млрд.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, среднее минимальное увеличение пенсии работающего предварительно составит 1,3 тыс. рублей.
Как изменится разрыв между пенсиями работающих и незанятых
По данным Соцфонда, на 1 мая в России насчитывалось 7,9 млн работающих пенсионеров. При этом средний размер назначенных им выплат по старости (на апрель) — 18,2 тыс., тогда как у незанятых граждан — 23,4 тыс. То есть разница достигает 5,2 тыс.
— С 2025 года прирост размера пенсии у работающих и незанятых будет примерно одинаковым. Какой именно будет величина индексации, пока сказать сложно — это зависит от темпов инфляции и увеличения зарплат. Если говорить про средний размер начисления двум категориям пенсионеров, то разрыв между ними будет постепенно сокращаться, — полагает ведущий научный сотрудник Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской Академии Виктор Ляшок.
У начавших получать пенсию в 2024 году и продолжающих работать средний размер выплаты должен примерно соответствовать перечислениям незанятых граждан и даже превышать их за счет дополнительного трудового стажа, добавил эксперт.
Сейчас разрыв между средними выплатами по старости в зависимости от региона достигает 25%, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, после возвращения к индексации разница будет постепенно сокращаться, но одинаковыми пенсии работающих и незанятых станут еще не скоро.
— По нашим оценкам, после индексации с 1 февраля 2025-го разрыв в пенсиях сократится примерно до 19−20%. Снижение разницы всего за год будет достаточно заметным, но тем не менее значительное отставание пенсий работающих от пенсий тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, будет все-таки довольно существенным, — добавила она.
По итогам 2025 года разрыв между выплатами работающим и неработающим пенсионерам может сократиться до 3 тыс. рублей, оценил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Артем Люкшин.
В свою очередь, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Долженкова считает, что ощутимая разница сохранится. Хотя индексация будет примерно одинаковой, но база прибавки у работающих по-прежнему будет значительно ниже. Разницу же трудоустроенный гражданин получит только при увольнении, подчеркнула она.
В целом благодаря возобновлению индексации часть неработающих пенсионеров и занятых в неформальном секторе может вернуться на рынок труда, отметила эксперт. Дело в том, что наемные сотрудники помимо зарплаты имеют соцпакет, в который иногда входит ДМС — медицинский полис особенно актуален для людей старшего возраста, подчеркнула Юлия Долженкова.
Мера позволит в перспективе сократить теневой рынок в РФ, что особенно актуально в условиях дефицита кадров и бюджета, подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.
Работающие пенсионеры будут в более стабильном положении, чем ранее, потому что индексация перекроет для них инфляцию, уверен доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. При этом вряд ли значительно больше пожилых людей вернется к работе, считает он.
Возвращение индексации также может немного стимулировать рост как платежеспособного спроса, так и сбережений, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Она объяснила: процентные ставки по вкладам сейчас высокие, а увеличенную пенсию работающие люди смогут откладывать.