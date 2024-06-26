Все доплачено: как сократится разрыв между пенсиями работающих и незанятых

С 2016 года в РФ страховые пенсии по старости индексируют только неработающим гражданам. В начале этого года выплаты подняли на 7,5%. Работающие же пенсионеры получают страховую выплату и фиксированную сумму к ней без учета плановых повышений. Перерасчет пенсии происходит каждый год в августе и зависит от уровня заработка пенсионера за прошлые 12 месяцев. Соцфонд корректирует выплаты не больше чем на стоимость трех пенсионных баллов. В 2023-м эта категория граждан получит повышение до 400 рублей.