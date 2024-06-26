Вьетнам и Россия укрепили позиции среди импортеров товаров из Китая

Больше всего свои покупки у Китая нарастили Багамы (в 5,6 раза, до 176 миллионов долларов), Мальта (в 3,5 раза, до 2,3 миллиарда долларов), Венесуэла и Маршалловы острова (в 1,6 раза, до 1,8 и 2,1 миллиарда долларов соответственно), а также Оман и Шри-Ланка (в 1,5 раза, до 1,5 и 1,3 миллиарда долларов соответственно).