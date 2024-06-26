ТЦ попросили уравнять их в правах с маркетплейсами

В нем отмечается, что сегодня маркетплейсы имеют ряд экономических преференций по сравнению с традиционными торговыми сетями. В том числе они включают различия в налоговых и операционных расходах, в ответственности за продаваемую продукцию и регулировании запасов в магазинах (пункты выдачи заказов), что позволяет им быстрее адаптироваться к спросу без значительных издержек на хранение.