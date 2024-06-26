ТЦ попросили уравнять их в правах с маркетплейсами

«Несмотря на санкции и приостановку работы ряда крупных арендаторов, ТЦ продолжают выполнять свои экономические и социальные функции в изменившихся экономических условиях. В торговле занято 15,6% трудоспособного населения РФ, среднегодовая численность занятых по итогам 2020 года составила более чем 13 млн человек. При этом оптовая и розничная сферы вносят 13% объема в производство ВВП РФ», — говорится в обращении.
В нем отмечается, что сегодня маркетплейсы имеют ряд экономических преференций по сравнению с традиционными торговыми сетями. В том числе они включают различия в налоговых и операционных расходах, в ответственности за продаваемую продукцию и регулировании запасов в магазинах (пункты выдачи заказов), что позволяет им быстрее адаптироваться к спросу без значительных издержек на хранение.
В связи с этим авторы обращения предлагают министерствам провести анализ этих преференций и разработать меры экономической поддержки для офлайн-розницы, которая испытывает конкурентное давление. В качестве мер поддержки, которые могли бы уравнять ситуацию, они называют снижение для ТЦ ставки налога на имущество, полную отмену или введение льготной ставки НДС, уравнение условий труда самозанятых.
«Мы видим, что покупатели постепенно уходят в сегмент онлайн-торговли. Этому в первую очередь способствует развитие маркетплейсов, а именно более низкой цены на товары у них, чем в классической рознице. Основная причина этого — неконкурентные условия», — пояснил «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.