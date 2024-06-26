Рубль, индекс Мосбиржи, банки и акции ВТБ: дайджест

Рубль.
По итогам торгов во вторник, 25 июня, курс юаня на Мосбирже вырос на 1,85%, до ₽11,895. Фьючерс на доллар подорожал на 0,54%, до ₽86 932, что соответствует курсу доллара на уровне ₽86,93.
Фундаментально на стороне рубля по-прежнему факторы валютного контроля от ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров, вследствие чего нет смысла рассуждать о значимой девальвации, считает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер. «Но и упасть на недавнее дно инвалюты вряд ли уже смогут — для стабилизации курса нормативы возврата выручки снижены с 80% до 60%, а локальный фактор налогового периода вскоре сам отпадет, если уже экспортеры не продали валюту для оплаты налогов», — добавил он.
В итоге Зельцер ожидает, что летом валютные пары будут фактически находиться в новом боковике в расширенных границах, а возврата в осенний более высокий боковик может пока и не произойти. «Для юаня интересной поддержкой выступает область ₽11,5, а при подходе к сопротивлению ₽12,5 разумнее фиксировать. Фьючерс на доллар SiU4 будет зажат в широком диапазоне ₽84 000−89 000, а евро EuU4 — ₽90 000−95 000», — спрогнозировал аналитик.
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,43%, до 3111,39 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику российского рынка и на вечерней сессии, прибавил 1,06% и закрылся на отметке в 3130,49 пункта.
«Закрытие сессии проходило на максимуме дня, что обычно является сигналом о незавершенности движения наверх», — обратил внимание руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Он отметил, что ближайшая зона сопротивления в индексе Мосииржи находится на уровне 3150−3200 пунктов, а ближайшая поддержка — на уровне 2960−3000 пунктов. В «Альфа-Инвестициях» полагают, что в ближайшие сессии индекс будет находиться в рамках этих границ.
Аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов также отметил, что индекс Мосбиржи несколько торговых сессий подряд закрепляется на уровне поддержки около 3090 пунктов, поэтому в ближайшее время возможна попытка роста до ближайшего уровня сопротивления около 3200 пунктов.
По мнению эксперта «БКС Мир Инвестиций» Михаила Зельцера, негативные факторы по большей мере отыграны рынком и уже заложены в цены акций. «Вероятность, что видели дно на 3000 пунктов, значительная. Летом ожидается возврат индекса к верхней границе многомесячного боковика 3000−3300 пунктов. А полный выкуп глубокой просадки может произойти к концу года», — считает он.
Банковский сектор и акции ВТБ
Акции банков выглядели лучше рынка. ЦБ сообщил, что в мае российские банки нарастили объем кредитования. Потребительское кредитование выросло на 2% в условиях увеличения потребительской активности, роста доходов и сезонных трат населения на отпуск. Рост корпоративного портфеля немного замедлился — до 1,7% после 1,9% в апреле. При этом общая прибыль сектора сократилась на 16% месяц к месяцу, до ₽255 млрд. Среди причин такой динамики ЦБ назвал рост операционных расходов и резервов, а также переоценку ценных бумаг, в основном ОФЗ.
Лучший результат в индексе Мосбиржи показали акции ВТБ, прибавив 4,73%, до ₽0,02047.
«Технически закрытие вечерки было в “потолок”, а это почти наверняка приведет к очередным локальным максимумам на открытии среды», — полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер.
По его оценкам, краткосрочная преграда на ближайшие сессии находится у отметки ₽0,0208. В перспективе двух недель Зельцер не исключает рост котировок к ₽0,022, а потом в акциях будет обратный сплит.
Последний день для покупки акций под дивиденды
ТРК. Дивиденды на обыкновенную акцию — ₽0,0236, на привилегированную — ₽0,0325. Дата выплаты — 11 июля. Доходность — 2,85% и 6,47% соответственно.
Корпоративные события
МТС: ГОСА, на повестке — дивиденды за 2023 год.
En+ Group: ГОСА, на повестке — дивиденды за 2023 год.
«Газпром нефть»: ГОСА, на повестке — дивиденды за 2023 год.
«Башнефть»: ГОСА, на повестке — дивиденды за 2023 год.
«Русснефть».: ГОСА, на повестке — дивиденды за 2023 год.
Levi Strauss: финансовая отчетность за второй квартал 2024 года.
Другие важные события.
Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26244 и ОФЗ-ПК серии 29025.
Россия: промышленное производство — 19:00 мск.
Россия: индекс потребительских цен с 18 по 24 июня.
США: продажи новых домов в мае — 17:00 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от EIA — 17:30 мск.
США: результаты стресс-тестов банков — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3111,39 (+0,43%).
Индекс РТС: 1123,04 (+1,22%).
S&P 500: 5469,3 (+0,39%).
Dow Jones Industrial Average: 39 112,16 (-0,76%).
NASDAQ Composite: 17 720,05 (+1,28%).