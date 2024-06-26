Рубль, индекс Мосбиржи, банки и акции ВТБ: дайджест

Акции банков выглядели лучше рынка. ЦБ сообщил, что в мае российские банки нарастили объем кредитования. Потребительское кредитование выросло на 2% в условиях увеличения потребительской активности, роста доходов и сезонных трат населения на отпуск. Рост корпоративного портфеля немного замедлился — до 1,7% после 1,9% в апреле. При этом общая прибыль сектора сократилась на 16% месяц к месяцу, до ₽255 млрд. Среди причин такой динамики ЦБ назвал рост операционных расходов и резервов, а также переоценку ценных бумаг, в основном ОФЗ.