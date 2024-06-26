Россия и Иран подписали стратегический газовый меморандум

О том, что Москва и Тегеран могут договориться о своповых поставках нефти и газа еще в октябре 2022 года, говорил Новак. Вице-премьер уточнял, что на первом этапе речь может идти о 5 млн т нефти и 10 млрд куб. м газа. Иран предлагал России осуществлять своповые поставки газа через свою территорию, аналогичные тем, которые идут из Туркмении в Азербайджан через территорию Ирана.