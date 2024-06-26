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Пумпянский выиграл суд об отмене санкций ЕС

Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иск российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского (состояние, по версии Forbes, $3,3 млрд) об отмене введенных против них санкций Евросоюза. Решение размещено на сайте суда.

Источник: РИА "Новости"

«Cуд отменяет Решение Совета (CFSP) 2022/1530 от 14 сентября 2022 года о внесении изменений в Решение 2014/145/CFSP об ограничительных мерах <…> Предписывает Совету Европейского Союза понести свои собственные расходы и оплатить расходы, понесенные господином Пумпянским», — сказано в документе.

В сентябре 2023-го суд ЕС не согласился отменить ограничения в отношении миллиардера. Но в ноябре того же года добиться снятия санкций смог его сын Александр Пумпянский. Однако суд отказал ему в выплате €100 тыс. в качестве компенсации, сочтя требование необоснованным.