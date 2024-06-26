Пумпянский выиграл суд об отмене санкций ЕС

В сентябре 2023-го суд ЕС не согласился отменить ограничения в отношении миллиардера. Но в ноябре того же года добиться снятия санкций смог его сын Александр Пумпянский. Однако суд отказал ему в выплате €100 тыс. в качестве компенсации, сочтя требование необоснованным.