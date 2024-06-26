Производитель аналога «Оземпика» определился со сроками IPO на Мосбирже

Биофармацевтическая группа компаний «Промомед» запланировала в июле провести IPO, сообщили «РБК Инвестициям» два источника, близкие к сделке. Размещение пройдет на Московской бирже, компания планирует привлечь до ₽10 млрд. Источник на финансовом рынке сообщил, что оценка компании окончательно пока не определена, однако эмитент «хотел бы» быть оцененным не менее чем в ₽100 млрд. Такую цифру финансист назвал амбициозной, но реалистичной при благоприятных условиях на рынке.
Представитель эмитента пояснил, что биофармацевтический сектор с учетом его инновационности во многом похож на IT. «Как мы знаем, в России на фондовом рынке пока активно представлен только IT, а так не может продолжаться бесконечно долго», — сказал он.
«Что касается “Промомед”, когда мы задумываемся о выходе на фондовый рынок и привлечении финансирования, то речь идет про инвестиции в ускорение наших исследований, разработку инновационных лекарств, увеличение количества запусков и ускорение коммерциализации инновационных продуктов», — рассказали в пресс-службе компании.
О том, что группа «Промомед» планирует разместить акции на Мосбирже, в конце апреля писали «Ведомости». Эксперты, которых опросила газета, назвали сегмент фармы перспективным и интересным для инвестора. Они отметили, что компании из этой отрасли являются бенефициарами импортозамещения. Генеральный директор консалтинговой компании IQVIA Анастасия Круглова отметила, что «Промомед» представлен во всех категориях из десятки самых быстрорастущих терапевтических областей за 2022−2023 годы.
«Промомед» впервые разместил облигации в декабре 2020 года на сумму ₽1 млрд. Сейчас в обращении находятся три выпуска облигаций.
В июне этого года компания опубликовала отчетности по МСФО на 2021−2023 годы, а также за три месяца 2024 года. По итогу 2023 года выручка компании составила ₽15,84 млрд против ₽13,48 млрд за 2022 год. Прибыль с ₽3,97 млрд в 2022 году снизилась до ₽2,97 млрд в 2023 году. Снижение финансовых показателей в компании «Ведомостям» объяснили заметным влиянием высоких продаж противоковидных препаратов в 2022 году (комментарий был представлен по отчетности за 9 месяцев 2023 года).
По итогу января-марта 2024 года выручка «Промомеда» составила ₽2,41 млрд против ₽2,28 млрд за аналогичный период 2023 года. Убыток за первые три месяца составил ₽442 млн, для сравнения: в января-марте 2023 года убыток был ₽289 млн.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», по состоянию на конец апреля 2024 года компания АО «Промомед» на 100% принадлежала Петру Белому. Он же является основателем и председателем совета директоров группы.
«Промомед» производит и продает фармацевтические продукты. В структуру компании входят собственный центр исследований и разработки и высокотехнологичная производственная площадка «Биохимик». Предприятие было основано в 1952 году в Саранске.
«Промомед» развивает диверсифицированный портфель из более 330 лекарственных препаратов в различных терапевтических областях. В портфель входят как брендированные препараты- «блокбастеры», так и инновационные биотехнологические препараты, не имеющие аналогов на российском рынке. Более 80% производимых компанией лекарственных средств входят в государственный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В декабре 2023 года компании выдали принудительную лицензию на выпуск аналога «Оземпика», содержащего семаглутид. Это дженерик, который называется «Квинсента» (оригинальный «Оземпик» защищен патентом).