Производитель аналога «Оземпика» определился со сроками IPO на Мосбирже

В июне этого года компания опубликовала отчетности по МСФО на 2021−2023 годы, а также за три месяца 2024 года. По итогу 2023 года выручка компании составила ₽15,84 млрд против ₽13,48 млрд за 2022 год. Прибыль с ₽3,97 млрд в 2022 году снизилась до ₽2,97 млрд в 2023 году. Снижение финансовых показателей в компании «Ведомостям» объяснили заметным влиянием высоких продаж противоковидных препаратов в 2022 году (комментарий был представлен по отчетности за 9 месяцев 2023 года).