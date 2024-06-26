Поступления в бюджет от налога на богатых выросли в 1,5 раза

Такая тенденция объясняется увеличением объема выплат дивидендов, а также премиальных, пояснили в Налоговой службе. Также повлияли высокие темпы роста доходов россиян на фоне «горячего» рынка труда, сказала руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы (ФГ) «Финам» Ольга Беленькая. По итогам I квартала 2024-го, реальные зарплаты в РФ увеличились на 11% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
В 2024-м выросло число россиян, которые преодолели барьер доходности в 5 млн быстрее, чем в прошлом, сказал эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости Высшей школы экономики (ВШЭ), директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов. Кроме того, всё меньше людей пытаются уйти от выплат в бюджет, подчеркнул руководитель Лаборатории исследований налоговой политики Президентской Академии Виктор Мачехин.
Всего в 2024 году, по прогнозу властей, в федеральный бюджет должно поступить 176 млрд рублей от этой статьи. Как считает Ольга Беленькая из «Финам», с учетом динамики доходов план будет перевыполнен.