Поступления в бюджет от налога на богатых выросли в 1,5 раза

В федеральный бюджет за январь-май поступило более 57 млрд рублей от так называемого налога на богатых — тех, кто платит 15% с доходов выше 5 млн в год, сообщили «Известиям» в ФНС. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023-го.